Gdzie obejrzeć serial "Lekomania" z Michaelem Keatonem? (VOD)

W "Lekomanii" Michael Keaton ("Beetlejuice Beetlejuice") znakomicie zagrał doktora Samuela Finniksa, lekarza z kliniki w niewielkim górniczym miasteczku w ubogich Appalachach. Postać przypisuje nowy opioid Betsy, którą zna od dziecka. Nieświadomy działań tabletek skazuje młodą dziewczynę na uzależnienie. Dla samych scen z udziałem hollywoodzkiego gwiazdora i Kaitlyn Dever (odtwórczyni Abby w "The Last of Us") warto dać szansę produkcji na podstawie książki Beth Macy "Lekomani. Jak koncerny farmaceutyczne i lekarze potrafią uzależnić pacjentów od leków".