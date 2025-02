Pierce Brosnan wystąpił w roli Jamesa Bonda w "GoldenEye" (1995), "Jutro nie umiera nigdy" (1997), "Świat to za mało" (1999) i "Śmierć nadejdzie jutro" (2002). Pochodzący z miasta Drogheda aktor przejął pałeczkę po Timothym Daltonie, który wcielił się w brytyjskiego szpiega w dwóch produkcjach ("W obliczu śmierci" i "Licencja na zabijanie").

Wielu widzów i krytyków zachwalało irlandzkiego agenta 007. Nawet gwiazdy, które współpracowały z Brosnanem, miały o nim wiele miłego do powiedzenia. Halle Berry, odtwórczyni Jinx Johnson w "Śmierć nadejdzie jutro", stwierdziła w wywiadzie z Wired, że kolega z planu przywrócił jej wiarę w mężczyzn. – On zawsze będzie moim Bondem. [...] Nie ma mężczyzny, który byłby większym dżentelmenem – przyznała.

Jak wygląda dziś Pierce Brosnan, odtwórca Jamesa Bonda?

Po przygodzie z MI6 Brosnan zagrał m.in. w musicalu "Mamma Mia" z Meryl Streep, adaptacji "Percy'ego Jacksona i Bogów Olimpijskich", "Autorze widmo" Romana Polańskiego, komedii "To już jest koniec" Edgara Wrighta i "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga" z Willem Ferrellem i Rachel McAdams.

W ostatnich latach widzieliśmy go na ekranie w "Kopciuszku" od Amazon Prime Video, "Black Adamie" z Dwaynem "The Rock" Johnsonem" i filmie HBO "The Great Lillian Hall", gdzie zagrał u boku Kathy Bates ("Misery") oraz Jessiki Lange ("King Kong").