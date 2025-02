Polityk KO wytknął to Nawrockiemu. "Lech Kaczyński przewraca się w grobie"

– Karol Nawrocki nie ma czasu, aby zwrócić na to uwagę, upamiętnić, powiedzieć, kto jest agresorem. Pan Nawrocki oskarża Europę, że rzekomo przyczyniła się do wojny – stwierdził polityk Koalicji Obywatelskiej .

Wspomniał przy tej okazji o wypowiedzi Nawrockiego sprzed kilku dni – podczas konferencji prasowej w Legionowie. Przypomnijmy, kandydat PiS oskarżył premiera Donalda Tuska i europejskie elity o podpisanie "paktu z Putinem" . To – zdaniem Nawrockiego – miało doprowadzić do wojny w Ukrainie.

Jego "rewelacje" wymownie skomentował wtedy szef rządu. "Nawrocki oświadczył, że to Europa wywołała wojnę na Ukrainie. Jarosławie, to ostatni moment, aby zmienić kandydata. Chyba że narracja Kremla stała się oficjalną linią PiS" – podsumował Tusk we wpisie w serwisie X, zwracając się do prezesa Kaczyńskiego.