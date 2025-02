Tanie all inclusive w Portugalii niemożliwe. Kolejny tydzień z dużą podwyżką

Najbardziej zawiedzeni będą ci, którzy planowali spędzić urlop w Portugalii . Jeżeli myślicie o all inclusive w jednym z tamtejszych kurortów, musicie być przygotowani na duże podwyżki. Przed tygodniem średnia cena tygodniowego wyjazdu wzrosła tam o 288 zł i wynosi już 7573 zł. Dodatkowo jeśli wybierzecie się do regionu Algarve, będziecie musieli mieć się na baczności podczas doboru stroju .

A co z ulubionymi krajami Polaków? O 31 zł podrożała Turcja (4903 zł). O 34 zł zdrożały wczasy w Bułgarii (3866 zł), a niewiele, bo 3 zł trzeba dopłacić średnio do wczasów w Grecji (5350 zł). Ciekawie wygląda północ Afryki. Tunezja staniała o 32 zł (3618 zł). Tendencja spadkowa utrzymała się także w Egipcie. Tym razem ceny spadły o 10 zł, a średni koszt tygodniowego urlopu all inclusive to 3776 zł od osoby.