We wtorek, 25 lutego, Rafał Trzaskowski , kandydat Koalicji Obywatelskiej spotkał się z wyborcami w Błoniu pod Warszawą . Jak donosi "Fakt", ekipa telewizji wPolsce24 nie została wpuszczona na wiec. Reporter stacji Piotr Czyżewski i operator kamery mieli już wejść do hali, gdy zostali zablokowani przez członków sztabu kandydata KO.

Dziennikarze wPolsce24 nie wpuszczeni na wiec Trzaskowskiego. Wezwali policję

Pracownicy stacji zareagowali i wezwali policję. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu, jednak nie interweniowali, by dziennikarze mogli uczestniczyć w wydarzeniu. Na nagraniach pokazywanych przez telewizję widać, jak dziennikarz i operator wykłócają się, jednak nie przyniosło to efektów. Ostatecznie policjanci zasugerowali im skierowanie sprawy do sądu, jeśli uważają, że ich prawa zostały naruszone.