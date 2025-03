– To kolejne potwierdzenie jakości naszej oferty turystycznej, nieustannego podnoszenia standardów oraz ogromne wyróżnienie dla wszystkich pracowników sektora turystycznego – powiedział Tonči Glavina, Minister Turystyki i Sportu Republiki Chorwacji .

Targi ITB Berlin to jedna z najważniejszych imprez branży turystycznej na świecie. Swoje oferty prezentują tam biura podróży , agencje turystyczne, linie lotnicze, sieci hotelowe i linie rejsowe.

– Zainteresowanie Chorwacją na targach ITB Berlin, w połączeniu z prestiżowym wyróżnieniem European Best Destinations, potwierdza nasz status destynacji premium – uznawanej na całym świecie za wysokiej jakości kierunek turystyczny – podkreślił Kristjan Staničić, dyrektor Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej.

To wyróżnienie ma tym większą wartość, że opiera się na głosach turystów z całego świata, w tym użytkowników platform cenionych partnerów medialnych, takich jak Forbes i Condé Nast. Nagroda przyczynia się także do wzrostu promocji kraju, docierając do ponad 220 milionów potencjalnych turystów.