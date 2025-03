Trwanie w związku małżeńskim przez kilkadziesiąt lat to prawdziwe wyzwanie. Codzienność przynosi zarówno radosne chwile, jak i trudne momenty, które wymagają od małżonków kompromisów, wzajemnego zrozumienia i cierpliwości. Wspólne życie to sztuka dogadywania się, przezwyciężania kryzysów i podtrzymywania więzi, która nie zawsze jest prosta do utrzymania.

Z myślą o takich parach senatorowie przygotowują projekt ustawy, który ma na celu uhonorowanie długoletnich małżeństw . Inicjatywa, nad którą obecnie trwają prace, ma niebawem trafić do ministerstwa, a następnie pod głosowanie w Sejmie i finalnie do podpisu prezydenta.

Nowe świadczenie dla małżeństw z długim stażem. Ile wyniesie świadczenie i skąd pomysł?

50 lat małżeństwa – 5 tys. zł 55 lat – 5,5 tys. zł 60 lat – 6 tys. zł 65 lat (żelazna rocznica) – 6,5 tys. zł 70 lat (kamienna rocznica) – 7 tys. zł 75 lat (brylantowa rocznica) – 7,5 tys. zł 80 lat (dębowa rocznica) – 8 tys. zł

"Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w Polsce małżeństw z 50-letnim stażem jest 97,3 tys. Przyznanie im po 5 tys. zł kosztowałoby 487 mln zł. Gdyby dołożyć do tego pary z 55-, 60- i 65-letnim stażem, koszty wzrosłyby do 926 mln zł." – wylicza "RP".

Politycy podzieleni w sprawie świadczenia

Senatorowie z entuzjazmem podchodzą do pomysłu. – Jestem orędownikiem tej ustawy. W dzisiejszych czasach, gdy jest tak duża liczba rozwodów , kiedy jest coraz mniej małżeństw z długim stażem, trzeba je docenić. Sam medal, który jest wręczany małżonkom z długim stażem, to jest, przepraszam za określenie, tylko zbieracz kurzu – mówi Robert Mamątow z PiS .

Nie wszyscy jednak podchodzą do projektu równie optymistycznie. Wiceszefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska zwraca uwagę na potencjalne nierówności wynikające z takiego rozwiązania. – Powyższe może rodzić wątpliwości co do uwzględnienia zasady równości przy promowaniu takiego rozwiązania, w odniesieniu do pozostających przy życiu osób samotnych, które trwały w długoletnich związkach małżeńskich i co do zasady po śmierci współmałżonka pozostają w dużo trudniejszej sytuacji osobistej/materialnej niż osoby żyjące w związku małżeńskim – zaznacza.