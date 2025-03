Sara James w czwartkowy wieczór 13 marca poinformowała swoich obserwatorów, że nie jest u niej najlepiej. Gwiazda zachorowała na grypę. Lekarz kazał jej zostać w domu, dlatego musiała odwołać m.in. swój występ we Francji. "Niestety, sezon chorobowy dopadł i mnie. Po konsultacji z lekarzem okazało się, że to panująca grypa. Ze względu na mój stan zdrowia dostałam zalecenie, by nie wychodzić z domu, więc z przykrością muszę odwołać nadchodzące w najbliższym czasie działania, w szczególności wyjazd zimowy do Francji" – napisała.