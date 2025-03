"Tenet" Christophera Nolana w piątek w TVN. O czym jest film?

Na ekranie odtwórcy główne roli towarzyszą m.in. Robert Pattinson ("Zmierzch"), Elizabeth Debicki ("The Crown"), Kenneth Branagh ( "Belfast" ), Clémence Poésy ("Harry Potter i Czara Ognia"), Aaron Taylor-Johnson ( "Nosferatu" ) i Michael Caine ("Młodość").

Produkcja, która przez część fanów Nolana jest krytykowana za mało naukowe podejście do tematu, zostanie wyemitowana na kanale TVN już w piątek, 21 marca o godz. 20.

"'Tenet' jest filmem doskonałym pod względem technicznym - sceny akcji to czysta poezja i chwała Nolanowi za to, że ma awersję do CGI, a także dźwiękowym - elektroniczna, szarpana muzyka Ludwiga Göranssona idealnie uzupełnia obraz i podbija ogólne wrażenia zmysłowe" – pisał w swojej recenzji Bartosz Godziński z naTemat.