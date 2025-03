Loty do Londynu niespodziewanie stały się istotnym tematem. Kierunek ten na Wielkanoc bardzo chętnie wybierają Polacy latający z Ryanairem . O podróży na tamtejsze lotnisko Heathrow z powodu awarii prądu musieli zapomnieć ci, którzy zarezerwowali loty na 21 marca. Przy okazji nie dostaną też odszkodowań . O locie do Londynu zdecydowanie wcześniej przez własną głupotę musiał zapomnieć 42-latek na Lotnisku Chopina.

Miał lecieć z Warszawy do Londynu. Rzucił niepotrzebne słowa o laptopie

Miał być Londyn, jest nauczka na przyszłość i mandat na 500 zł

"Mężczyzna, przepraszając za swój wybryk, tłumaczył się, że wprawdzie miał świadomość tego, co mu wolno, a czego nie wolno przewozić w bagażu podręcznym, jednak nie zdawał sobie sprawy, że jego żart będzie miał aż tak poważne konsekwencje" – podali w komunikacie strażnicy graniczni.

Takie tłumaczenie na nikim nie robi jednak wrażenia. Lotnisko Chopina 42-latek opuścił z mandatem w wysokości 500 zł. To najwyższa możliwa kara. Znacznie bardziej może zaboleć go jednak decyzja przewoźnika. Linie lotnicze nie zgodziły się bowiem na wpuszczenie żartownisia na pokład. W ten sposób mężczyzna mógł zapomnieć o podróży do Londynu.