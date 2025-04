Donald Tusk skomentował awanturę w Sejmie z udziałem posłów PiS Fot. Tomasz Jastrzebowski / REPORTER

Roman Giertych zapowiada kroki prawne po tym, jak Iwona Arent z PiS wykrzykiwała do niego w Sejmie, że jest "mordercą". Jarosław Kaczyński powtórzył w rozmowie z dziennikarzami, że mecenas i poseł KO w pewnym sensie przyczynił się do śmierci Barbary Skrzypek, a część posłów PiS nabrało wody w usta i nie chce komentować scen, do jakich doszło w środę w Sejmie.

Tusk o awanturze Kaczyńskiego z Giertychem. "Nie miało prawa się udać"

Awanturę na sali plenarnej skomentował za to Donald Tusk. "To nie miało prawa się udać, Jarku" – napisał premier w serwisie X. Do wpisu dołączył zdjęcie Kaczyńskiego i Giertycha w trakcie ich kłótni na mównicy sejmowej.

Wymowne jest także to, że szef rządu zwrócił się do prezesa PiS po imieniu. A ta kwestia również była jednym z punktów zapalnych awantury w Sejmie pomiędzy liderem opozycji a mecenasem i posłem klubu KO.

Kłótnia Kaczyńskiego z Giertychem i okrzyki Arent

– Mamy do czynienia z doprowadzeniem do śmierci śp. Barbary Skrzypek poprzez haniebne przesłuchanie. I mamy tutaj na sali można powiedzieć głównego sadystę – Giertycha, niejakiego Giertycha, bo to jego adwokat najbardziej znęcał się w trakcie tego przesłuchania – wykrzykiwał prezes PiS z mównicy.

Na słowa Kaczyńskiego zareagował od razu mecenas i poseł KO. – Zostałem nazwany sadystą przez pana Jarosława Kaczyńskiego – zaczął Giertych, ale jego wypowiedź ciągle zakłócał prezes PiS, który również podszedł do mównicy. – Jarku, siadaj spokojnie. Uspokój się – odparł poseł KO.

– Nie jestem z tobą na "ty", łobuzie! – wykrzyknął w pewnym momencie zdenerwowany Kaczyński. Po chwili mównicę oblegli też inni posłowie PiS. Najgłośniejsza w całej tej grupie była Iwona Arent.

– Złaź, morderco!" – wykrzyczała kilka razy posłanka Arent w kierunku Giertycha. – Morderca! – kontynuowała już odwrócona twarzą do innych polityków PiS zebranych wokół mównicy. Jej słowa natychmiast podchwycili inni posłowie partii Kaczyńskiego i po chwili cała sala plenarna Sejmu usłyszała skandowanie "Morderca".

Posłanka PiS powtórzyła to samo, co w Sejmie

Iwona Arent odniosła się do swoich słów także w rozmowie z reporterem TVN24 Radomirem Witem w Sejmie. – Roman Giertych jest pośrednio mordercą. Wystarczy, że pani Basia Skrzypek mówiła, że po tym przesłuchaniu źle się czuła – mówiła.

