"Myślę, że w ramach rozpaczliwej próby odwrócenia uwagi opinii publicznej od fiaska 'kampanii anty-migracyjnej' premiera Tuska i jego rządu, mamy dzisiaj do czynienia od rana z festiwalem prowokacji chamstwem" – napisał Andrzej Duda w serwisie X. Prezydent w dalszej części wpisu powiązał dzisiejsze wydarzenia w Sejmie z... 20. rocznicą śmierci Jana Pawła II. "To planowa próba zmiany tematu i przykrycia porażki ale także zepsucia nastroju i dobrych emocji związanych z 20 rocznicą odejścia św. Jana Pawła II do Domu Ojca. Nie dajcie się! Nie pozwólcie sobie odebrać tego co ważne i przeniknięte Dobrem" – dodał Andrzej Duda.