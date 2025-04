Prowadzący zapytał ministra, czy nie było błędem, że Ryszard Cyba nie trafił od razu do szpitala psychiatrycznego. Adam Bodnar odparł, że "tej sprawie było wiele błędów i to na poziomie funkcjonowania różnych instytucji, koordynacji działań i na poziomie komunikacyjnym, zaalarmowania, że to ważna sprawa".