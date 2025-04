Kaczyński podsumował awanturę w Sejmie. Nawiązał do sceny z Biblii

"Historia pokazuje, że jednak się udaje, że nawet najgorsze zło można pokonać!" – napisał w serwisie X prezes PiS Jarosław Kaczyński . Do wpisu dołączył rysunek Dawida i Goliata.

Co ciekawe, odpowiedział mu w komentarzach sam premier Donald Tusk . Szef rządu skwitował wywody Kaczyńskiego trzema roześmianymi emotkami.

Historia Dawida i Goliata to biblijna opowieść o młodym pasterzu, który pokonał olbrzyma Goliata za pomocą procy i kamienia. Symbolizuje zwycięstwo słabszego nad silniejszym dzięki odwadze, wierze i sprytowi. Dziś używa się jej jako metafory walki z przeciwnościami. Nijak zatem nie pasuje do tego, co stało się w środę w Sejmie.