Wielkie seriale, które skończą się w 2025 roku. Nie tylko "Stranger Things" i "Squid Game" Fot. materiał prasowy / Netflix

Nie ma opcji, byśmy w streamingu nie znaleźli czegoś do oglądania. Seriale stale przychodzą i stale odchodzą. 2025 to rok, w którym pożegnamy się z naprawdę popularnymi produkcjami.

Największą liczbą wielkich formatów, które są coraz bliżej końca, może pochwalić się serwis streamingowy Netflix. Na platformach Max i Disney+też znajdziemy tytuły, z którymi ciężko nam się będzie rozstać.

Seriale, które kończą się w 2025 roku (LISTA)

Jedne trwają od 2016 roku, drugie są nieco młodsze. Oto lista najważniejszych finałów w nadchodzących miesiącach.

Stranger Things

Obsada "Stranger Things" na planie 5. sezonu. Fot. materiał prasowy / Netflix

Ocena widzów na IMDb: 8,7/10 (z 1,4 mln głosów) Gdzie obejrzeć? Netflix Kiedy premiera finałowego sezonu? Druga połowa 2025

Prawie 9 lat temu po raz pierwszy usłyszeliśmy o zaginięciu Willa Byersa z miasteczka Hawkins w stanie Indiana. Osadzony w lata 80. serial "Stranger Things" szturmem podbił serca widzów Netfliksa. Od tamtej pory doczekaliśmy się czterech sezonów nostalgicznej i paranormalnej produkcji. Ba, zaginiony chłopiec też się odnalazł, ale problemy nastolatków mieszkających tuż obok rządowego laboratorium tylko zaczęły się nawarstwiać.

W czwartej odsłonie dzieła braci Dufferów poznaliśmy złowieszczego Henry'ego Creela, któremu bohaterowie nadali ksywę Vecna. To on rządzi w "krainie po drugiej stronie" znanej jako Upside Down. W ostatnich odcinkach istota doprowadziła do poważnych zniszczeń w Hawkins i śmierci wielu nastolatków, których nawiedzała w przerażających wizjach.

W finałowym piątym sezonie Will, Jedenastka, Mike, Dustin, Lucas i Max podejmą się ostatecznej walki ze złem panoszącym się w równoległym Hawkins. W podcaście "Podcrushed" Maya Hawke ("Zróbmy zemstę"), która wciela się w postać Robin Buckley, zapowiedziała, że najnowsze odcinki będą w zasadzie ośmioma filmami. – Są bardzo długie – oznajmiła.

Na ekran znów powrócą członkowie stałej obsady, czyli Millie Bobby Brown ("The Electric State"), Noah Schnapp ("The Tutor"), Finn Wolfhard ("To"), Gaten Matarazzo (""), Caleb McLaughlin ("Księga Clarence'a"), Sadie Sink ("Wieloryb"), Joe Keery ("Spree"), Winona Ryder ("Beetlejuice Beetlejuice"), David Harbour ("Czarna Wdowa") i Jamie Campbell Bower ("Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street").

Z nowych twarzy zobaczymy m.in. odtwórczynię roli Sarah Connor w "Terminatorze", czyli Lindę Hamilton.

Opowieść podręcznej

Elisabeth Moss w serialu "Opowieść podręcznej" Fot. materiał prasowy

Ocena widzów na IMDb: 8,4/10 (z 270 tys. głosów) Gdzie obejrzeć? Max Kiedy premiera finałowego sezonu? 8 kwietnia

Książka "Opowieść podręcznej" autorstwa Margaret Atwood przedstawia dystopię, w której Stany Zjednoczone zmieniły się w ultra-patriarchalną i teokratyczną Republikę Gilead. W ponurym państwie kobiety są obywatelami drugiej kategorii, a ich głównym celem jest rodzenie i wychowywanie dzieci. Odziane w czerwień oraz białe czepce podręczne są płodne – w oczach prawa uznawane są też za grzeszne. Mają wbrew własnej woli rodzić dzieci bezwzględnym komendantom i ich żonom.

Serial na podstawie głośnej powieści z 1985 roku śledzi losy June, która po schwytaniu przez funkcjonariuszy Gileadu została oznaczona jako podręczna. Przez pięć sezonów kobieta walczy o odzyskanie swojej córeczki, Hannah, której nie udało się uciec do Kanady.

Szósty sezon zwieńczy trwający od 2017 roku serial o sile kobiet w tym jakże okrutnym świecie. June, której w poprzedniej odsłonie udało się znaleźć azyl w Toronto, powróci do Gileadu, by wraz ze swoimi sojuszniczkami i ruchem oporu spróbować obalić władzę religijnych fanatyków. Czy odbije Hannah z rąk oprawców? Tego dowiemy się w swoim czasie.

W roli protagonistki po raz ostatni wystąpi Elisabeth Moss ("Mad Men"). Na ekranie towarzyszyć jej będą m.in. Yvonne Strahovski ("Chuck"), Ann Dowd ("Dziedzictwo. Hereditary"), Bradley Whitford ("Uciekaj!"), Samira Wiley ("Orange Is the New Black"), Madeline Brewer ("Cam"), Max Minghella ("Agora") i O.T. Fagbenle ("Uznany za niewinnego").

Andor

Diego Luna w 2. sezonie serialu "Andor". Fot. materiał prasowy / Disney+

Ocena widzów na IMDb: 8,4/10 (ze 186 tys. głosów) Gdzie obejrzeć? Disney+ Kiedy premiera finałowego sezonu? 23 kwietnia

Serial dla dorosłych w świecie "Gwiezdnych wojen", pełen intryg, z wieloma odcieniami szarości i bez prawych jedi – taki jest w uproszczeniu "Andor", który stanowi prequel do wspaniałego "Łotra 1" z 2016 roku. Zanim Cassian Andor dołączył do szeregów Rebelii, wiódł życie jako rzezimieszek, który niechętnie opowiadał się za rewolucją przeciw totalitarnemu Galaktycznemu Imperium.

W pierwszym sezonie śledziliśmy jego drogę do stania się jednym z największych wojowników początków Rebelii, który nie boi się ubrudzić sobie rąk, a nawet kogoś zabić. "Andor" odchodzi od klasycznej opowieści o walce dobra ze złem, do jakiej przyzwyczaił nas George Lucas. Zamiast tego skupia się na zwykłych ludziach, którzy w przeciwieństwie do Luke'a Skywalkera nie mają żadnej nadzwyczajnej mocy, a i tak muszą walczyć o swoje prawa – nawet jeśli oznacza to śmierć.

W drugim – i tym samym finałowym – sezonie "Andora" Rebelia nabierze wyrazistszych kształtów i zapewne doprowadzi nas do momentu, w którym Andor i reszta jego towarzyszy ze statku Łotr 1 dowiedzą się o planach budowy znanej z "Nowej nadziei" Gwiazdy Śmierci.

W obsadzie ostatniej odsłony znaleźli się m.in. Diego Luna ("I twoją matkę też"), Adria Arjona ("Mrugnij dwa razy"), Stellan Skarsgård ("Diuna"), Genevieve O'Reilly ("Susza"), Kyle Soller ("Bodies"), Denise Gough ("Córka boga"), Forest Whitaker ("Ostatni król Szkocji"), Alan Tudyk ("Obłędny rycerz") i Ben Mendelsohn ("Bloodline").

Ty

Penn Badgley w 5. sezonie serialu "Ty". Fot. materiał prasowy / Netflix

Ocena widzów na IMDb: 7,7/10 (z 322 tys. głosów) Gdzie obejrzeć? Netflix Kiedy premiera finałowego sezonu? 24 kwietnia

Serial "Ty" powstał na podstawie powieści Caroline Kepnes, która kręci się wokół Joego Goldberga, pracownika księgarni w Nowym Jorku, profesora londyńskiego uniwersytetu, prześladowcy i seryjnego mordercy. W hicie Netfliksa w roli tej obsadzono odtwórcę Dana Humphreya z "Plotkary", czyli Penna Badgleya.

Co sezon Joe łapie obsesję na puncie jednej kobiety. W pierwszym była nią aspirująca pisarka Guinevere Beck (Elizabeth Dean Lail z "Pięciu koszmarnych nocy"), w drugim – dziedziczka fortuny Love Quinn (Victoria Pedretti z "Nawiedzonego domu na wzgórzu"), w trzecim – bibliotekarka Marienne Bellamy (Tati Gabrielle z "The Last of Us"), a w czwartym – właścicielka galerii sztuki Katherine Galvin-Lockwood (Charlotte Ritchie z "Ghosts").

Mroczne i pełne zwrotów akcji przygody antybohatera dobiegną końca tam, gdzie się zaczęły. Stalker powróci do Nowego Jorku, gdzie będzie prześladowany przez duchy przeszłości.

Squid Game

Jung-Jae Lee w serialu "Squid Game". Fot. materiał prasowy / Netflix

Ocena widzów na IMDb: 8/10 (z 651 tys. głosów) Gdzie obejrzeć? Netflix Kiedy premiera finałowego sezonu? 27 czerwca

Drugi sezon "Squid Game" Hwanga Dong-hyuka, który ukazał się w serwisie Netflix w grudniu minionego roku, ponownie opowiada o dłużnikach biorących udział w śmiertelnej grze o wysoką stawkę. W nowych odcinkach Gi-hun (Jung-Jae Lee, znany z roli rycerza jedi w "Akolicie"), zwycięzca poprzedniej edycji "zabawy", ponownie trafia na arenę i wraz z nowymi uczestnikami walczy o przetrwanie w brutalnej rozgrywce. Jednocześnie próbuje wzniecić bunt przeciwko Liderowi (Lee Byung-hun), który nadzoruje całe przedsięwzięcie.

Koniec końców Gi-hun zostaje ograny przez Lidera, który podszywał się pod jednego z jego najwierniejszych sojuszników. Bunt okazuje się fiaskiem, a życie traci mnóstwo uczestników gry i strażników. W trzecim sezonie protagonista zostanie ukarany za swoje decyzje, a Lider przygotuje dla graczy jeszcze groźniejsze wyzwania.

W finale ujrzymy m.in. Jo Yu-ri ("Idol School"), Park Sung-hoona ("Chwała"), Im Si-wana ("Misaeng"), Wi Ha-joona ("Zło absolutne"), Park Gyu-young ("Sweet Home") i Roha Jae-wona ("Zabójczy paradoks").

Scena po napisach w ostatnim odcinku 2. sezonu wskazuje na to, że uczestnicy wezmą udział w grze o nazwie Jack & Jill. W krótkiej zapowiedzi gracze o numerach 096, 100 i 353 wchodzą do pokoju, w której znajdują lalkę Cheol-su (kolegę lalki Young-hee z gry "czerwone, zielone").

Sandman

Tom Sturridge i Mason Alexander Park na planie 2. sezonu serialu "Sandman". Fot. materiał prasowy / Netflix

Ocena widzów na IMDb: 7,7/10 (ze 184 tys. głosów) Gdzie obejrzeć? Netflix Kiedy premiera finałowego sezonu? Druga połowa 2025

"Sandman" jest adaptacją kultowego komiksu DC Comics z lat 80. i 90., którego autorem jest kontrowersyjny Neil Gaiman, autor powieści "Koralina", "Nigdziebądź" i "Amerykańscy Bogowie". Zanim jednak pod adresem twórcy oryginału padły poważne oskarżenia dotyczące molestowania kobiet, w obszernej bibliotece platformy Netflix zadebiutowała pierwszy sezon o Morfeuszu.

Morfeusz jest Władcą Snów, któremu podlega całe królestwo zwane Śnieniem. Ta nadludzka istota włada snami wszystkich ludzi i bytów pozaziemskich. Pewnego dnia jeden ze śmiertelników odprawia rytuał, który przywołuje Piaskuna na Ziemię i go więzi, co prowadzi do serii niespotykanych dotąd anomalii w całym wszechświecie.

W ostatnim sezonie Lucyfer zrzeknie się władzy nad piekłem i przekaże Morfeuszowi klucze do bram swojej domeny. Wielu śmiertelników będzie chciało wejść w posiadanie piekielnego artefaktu. W obsadzie znów zobaczymy Toma Sturridge'a ("Z dala od zgiełku"), Jennę Coleman ("Doktor Who"), Masona Alexandra Parka ("Legenda Vox Machiny") i Gwendoline Christie ("Gra o tron").

Po tym, jak światło dzienne ujrzały kontrowersje wokół Neila Gaimana, Netflix ogłosił, że drugi sezon "Sandmana" będzie tym ostatnim.

Pozostałe seriale, które mają swój finał w 2025 roku

Prawi Gemstonowie (Max) Krew Zeusa (Netflix) Szkoła złamanych serc (Netflix) Tego lata stałam się piękna (Prime Video) S.W.A.T. – jednostka specjalna (Netflix i Prime Video) Big Mouth (Netflix)