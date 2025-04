Niedziela Palmowa to symboliczny początek Wielkiego Tygodnia – dzień, w którym w kościołach święci się palmy na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy . W tradycji ludowej poświęcona palma przynosi domowi dobrobyt i chroni jego mieszkańców.

Ale to także ostatni dzwonek na zakupy przedświąteczne, a wiele osób właśnie dziś odwiedza sklepy, by uniknąć tłumów tuż przed Wielką Sobotą. Aldi właśnie z tego powodu przygotowało promocje w niedzielę handlową na produkty, bez których nie ma Wielkanocy.

Promocje na Wielkanoc w Aldi. Sernik, kawa i święty spokój

A skoro sernik – to oczywiście kawa. W końcu nikt nie chce zasnąć przy świątecznym stole. Nescafé Classic w promocji 19,99 zł za pierwszą sztukę, a druga 90 proc. taniej – to opcja dla kawoszy, którzy wiedzą, że po jednym kawałku "zawsze znajdzie się miejsce na jeszcze jeden" . I jeszcze jeden. I może ostatni.

Jajka, masło i mięso – klasyka świątecznego stołu i wielkanocnego koszyczka

Do tego masło Łaciate w promocji 2+1 gratis – w tej opcji za kostkę zapłacimy 2,11 zł. A jak wiadomo, przy pieczeniu i gotowaniu "masło schodzi jak woda" – nie ma co się łudzić, jedna kostka nie wystarczy.

I coś konkretnego: schab wieprzowy w plastrach (360 g) za 8,99 zł, czyli 25 proc. taniej. Dobry do zrobienia klasycznego domowego pasztetu, do zjedzenia na zimno do chleba albo na gorąco z sosem. A do tego chrzan również w promocji 50 proc. taniej przy zakupie dwóch słoiczków.