Na Estadio Municipal de Butarque kibice łapali się za głowy. Nie dlatego, że FC Barcelona zmiotła Leganes z murawy — wręcz przeciwnie. "Duma Katalonii" zagrała, delikatnie mówiąc, piłkarską drzemkę. Ale zanim zdążyliśmy zaparzyć kawę, to właśnie Szczęsny – a nie Lewandowski – miał swoje wielkie show. Jego świetna akcja w meczu budzi podziw.

Altimira miał gola, Szczęsny miał inne plany

Była 12. minuta meczu. Leganes ruszyło z kontrą, Adria Altimira huknął z kilku metrów – pachniało golem na cały stadion. I wtedy wszedł on. Wojtek. Polak z refleksami jak z PlayStation odbił strzał tak, że nawet komentatorzy potrzebowali chwili, by się połapać, co się właśnie stało.