"Naga broń" to słynna amerykańska seria kryminalno-komediowa, która szła na całość i parodiowała filmy oraz seriale policyjne z lat 70. i 80. XX wieku. Dotąd widzowie mieli okazję obejrzeć trzy części tego satyrycznego cyklu: "Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego" z 1988 r. (reżyseria: David Zucker), "Naga broń 2½: Kto obroni prezydenta?" z 1991 r. (reż. David Zucker) i "Naga broń 33 ⅓: Ostatecznej zniewagi" z 1994 r. (reż. Peter Segal).

Leslie Nielsen do dziś ma status jednego z niezapomnianych mistrzów komedii, który z niezwykłą łatwością potrafił rozśmieszyć nawet największych ponuraków. W dobie remake'ów, rebootów, prequeli i sequeli odświeżenie "Nagiej broni" zdawało się tylko kwestią czasu.

Pierwszy zwiastun nowej "Nagiej broni". Liam Neeson jako syn Franka Drebina

W zapowiedzi Frank Drebin Jr. przebiera się za uczennicę szkoły i za pomocą okrągłego lizaka, który jest jego bronią, udaremnia napad na bank. Jak w "Mission: Impossible" i "Scoobym Doo" zdejmuje z twarzy maskę, pokazując złodziejom swoje prawdziwe oblicze. W ostatnich scenach trailera ze łzami w oczach klęczy przed portretem swojego ojca, Franka Drebina Seniora. To samo robią dzieci kapitana Eda Hockena (George Kennedy) i oficera Nordberga (OJ Simpson).

Za kamerą parodii policyjnej stanął Akiva Schaffer ("Sąsiedzi" i "Jeszcze większe dzieci")W obsadzie oprócz Neesona znaleźli się też Pamela Anderson ("The Last Showgirl"), Paul Walter Hauser ("Czarny ptak"), Kevin Durand ("Krolestwo Planety Małp"), Danny Huston ("30 dni mroku"), Liza Koshy ("Wytańcz to") oraz Cody Rhodes ("WWE SmackDown"). Premierę nowej "Nagiej broni" zaplanowano na 1 sierpnia 2025 roku.