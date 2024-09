76. ceremonia rozdania nagród Emmy za nami. Telewizyjne Oscary trafiły do kontrowersyjnego "Reniferka" Richarda Gadda, seriali komediowych "The Bear" i "Hacks", a także hitu Disney+ – "Szōgun". Oto zwycięzcy najważniejszych (aka cieszących się największą popularnością) kategorii.

"Szōgun", "The Bear" i "Reniferek" wśród największych zwycięzców Emmy 2024 (LISTA) Fot. Mark Von Holden / Invision / East News

W niedzielę (15 września) w Peacock Theatre w Los Angeles odbyła się 76. ceremonia rozdania nagród Emmy, której gospodarzami byli ojciec i syn Eugene i Dan Levy ("Schitt's Creek"). Największymi zwycięzcami tegorocznej edycji gali są "Szōgun" (łącznie 18 statuetek) i "The Bear" (11 nagród). Tuż za nimi uplasowały się takie produkcje jak "Reniferek" i "Hacks".

Niedzielne wydarzenie nie obyło się bez niespodzianek. Wielu laureatów dało się jednak przewidzieć. Oto jak prezentuje się lista zwycięzców w najważniejszych kategoriach:

Emmy 2024 (LISTA ZWYCIĘZCÓW)

Najlepszy serial dramatyczny

Fallout Kulawe konie Pan i Pani Smith Pozłacany wiek Problem trzech ciał Szōgun (WYGRANA) The Crown The Morning Show

Najlepszy serial komediowy

Co robimy w ukryciu Hacks (WYGRANA) Misja: Podstawówka Palm Royale Pohamuj entuzjazm Rdzenni i wściekli The Bear Zbrodnie po sąsiedzku

Najlepszy film telewizyjny

Bez lukru Mocny temat Mr. Monk's Last Case Quiz Lady (WYGRANA) Red, White & Royal Blue

Najlepszy serial limitowany (antologia)

Detektyw Fargo Lekcja chemii Reniferek (WYGRANA) Ripley

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Idris Elba (W powietrzu) Donald Glover (Pan i Pani Smith) Walton Goggins (Fallout) Gary Oldman (Kulawe konie) Hiroyuki Sanada (Szōgun) (WYGRANA) Dominic West (The Crown)

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Jennifer Aniston (The Morning Show) Carrie Coon (Pozłacany wiek) Maya Erskine (Pan i Pani Smith) Anna Sawai (Szōgun) (WYGRANA) Imelda Staunton (The Crown) Reese Witherspoon (The Morning Show)

Najlepszy aktor w serialu komediowym

Matt Berry (Co robimy w ukryciu) Larry David (Pohamuj entuzjazm) Steve Martin (Zbrodnie po sąsiedzku) Martin Short (Zbrodnie po sąsiedzku) Jeremy Allen White (The Bear) (WYGRANA) D'Pharaoh Woon-A-Tai (Rdzenni i wściekli)

Najlepsza aktorka w serialu komediowym

Quinta Brunson (Misja: Podstawówka) Ayo Edebiri (The Bear) Selena Gomez (Zbrodnie po sąsiedzku) Maya Rudolph (Kasa) Jean Smart (Hacks) (WYGRANA) Kristen Wiig (Palm Royale)

Najlepszy aktor w serialu limitowanym

Matt Bomer (Towarzysze podróży) (WYGRANA) Richard Gadd (Reniferek) Jon Hamm (Fargo) Tom Hollander (Feud: Capote vs. The Swans) Andrew Scott (Ripley)

Najlepsza aktorka w serialu limitowanym

Jodie Foster (Detektyw) (WYGRANA) (Detektyw) Brie Larson (Lekcje chemii) Juno Temple (Fargo) Sofia Vergara (Griselda) Naomi Watts (Konflikt)

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym

Tadanobu Asano (Szōgun) Billy Crudup (The Morning Show) (WYGRANA) Mark Duplass (The Morning Show) Jon Hamm (The Morning Show) Takehiro Hira (Szōgun) Jack Lowden (Kulawe koniec) Jonathan Pryce (The Crown)

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym

Christine Baranski (Pozłacany wiek) Nicole Beharie (The Morning Show) Elizabeth Debicki (The Crown) (WYGRANA) Greta Lee (The Morning Show) Lesley Manville (The Crown) Karen Pittman (The Morning Show) Holland Taylor (The Morning Show)

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym

Lionel Boyce (The Bear) Paul W. Downs (Hacks) Ebon Moss-Bachrach (The Bear) (WYGRANA) Paul Rudd (Zbrodnie po sąsiedzku) Tyler James Williams (Misja: Podstawówka) Bowen Yang (Saturday Night Live)

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym

Carol Burnett (Palm Royale) Liza Colon-Zayas (The Bear) (WYGRANA) Hannah Einbinder (Hacks) Janelle James (Misja: Podstawówka) Meryl Streep (Zbrodnie po sąsiedzku) Sheryl Lee Ralph (Misja: Podstawówka)

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym

Jonathan Bailey (Towarzysze podróży) Robert Downey Jr. (Sympatyk) Tom Goodman-Hill (Reniferek) John Hawkes (Detektyw) Lamorne Morris (Fargo) (WYGRANA) Lewis Pullman (Lekcje chemii) Treat Williams (Konflikt)

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym

Dakota Fanning (Ripley) Lily Gladstone (Most zbrodni) Jessica Gunning (Reniferek) (WYGRANA) Aja Naomi King (Lekcje chemii) Diane Lane (Konflikt) Nava Mau (Reniferek) Kali Reis (Detektyw)

