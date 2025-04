"Ghost in the Shell" to cyberpunkowa manga w klimacie neo-noir z przełomu lat 80. i 90., którą stworzył japoński mangaka Masamune Shirow. Jej akcja rozgrywa się w 2029 roku w fikcyjnym mieście Niihama i skupia się na losach major Motoko Kusanagi, cyborga zatrudnionego jako dowódczyni składu sekcji 9. komisji bezpieczeństwa publicznego. Jej zadaniem jest znalezienie niebezpiecznego hakera o pseudonimie Władca Marionetek.

"Ghost in the Shell" ze Scarlett Johansson poleci w poniedziałek w TV. Na jakim kanale?

"Ghost in the Shell" Ruperta Sandersa ("Królewna Śnieżka i Łowca") z 2017 roku należy – delikatnie mówiąc – do niewypałów. W roli Kusanagi obsadzona została Scarlett Johansson ("Avengers: Koniec gry"), którą niemalże od razu dopadły komentarze wściekłych fanów oryginału. Poszło o to, że zarówno manga, jak i anime są dziełem Japończyków, a aktorka jest biała. Sugerowano więc, że twórcy filmu dopuścili się whitewashingu, czyli wybielania na ekranie. Od tamtej pory do hollywoodzkiej gwiazdy przypięto sarkastyczną łatkę "honorowej obywatelki Japonii".