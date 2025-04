"Day Drinker" to wielki powrót Deppa do Hollywood od czasu batalii sądowej z byłą żoną. Jak pisaliśmy w naTemat.pl sprawa ta zyskała miano "procesu dekady". Aktor domagał się od Amber Heard odszkodowania, po tym jak ta publicznie oskarżyła go o przemoc domową. Proces zakończył się na korzyść aktora.