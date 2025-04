Szymon Hołownia na konferencji prasowej 16 kwietnia mówił o tym, że Polacy potrzebują tańszych kredytów hipotecznych. Kandydat na prezydenta uważa, że w Polsce mamy "irracjonalnie drogie kredyty", a częściowy wpływ na to mają działania prezesa NBP Adama Glapińskiego , z którym to próbował rozmawiać o obniżce stóp procentowych – lecz jak skwitował, niewiele to dało.

– Jak trzeba było nimi odpowiednio działać w czasach PiSu to pan Glapiński działał, ale jak rządzi kto inny, to już mu nie tak śpieszno, aby je obniżać – podsumował prezesa NBP Hołownia.

Hołownia o wojnie z bankami. "Podatek od manny z nieba"

– Banki śpią na forsie. Banki są zapakowane tą forsą po korek. Zamiast puszczać krew w obieg, to ją trzymają w banku krwi i jeszcze się żalą, że na hipotecznych kredytach stracą, bo muszą mieć odpisy na kredyty frankowe. To było nie dawać frankowych, to byście nie musieli robić odpisów – grzmiał na konferencji Hołownia. Hołownia podsumował, że banki w Polsce w końcu muszą zrozumieć, że nie tylko wynik w Excelu jest ważny. Celem, którego oczekuje od nich państwo, jest "spójność społeczna" – Jeżeli dalej będziecie się tak zachowywać i dalej dusić polską gospodarkę, to ja zaproponuję windfall tax, czyli podatek od manny z nieba, podatek od nadmiarowych zysków, który przeznaczymy na obronność – zagroził marszałek Sejmu.