Sleepcation podbija świat podróży. Nowa moda coraz wyraźniejsza

Podczas sleepcation kolejne atrakcje schodzą na dalszy plan. Zamiast pędzić od atrakcji do atrakcji z planem wyjazdu wygenerowanym przez AI, podróżni skupiają się na wyborze noclegu, w którym będą mogli się wyspać. Ważne będą tam także drzemki, czy zabiegi, które dodatkowo poprawią jakość snu.

Jak podkreśla serwis tourism-review.com, który opisał ten trend, bardzo często łączy się on z modą na podróże do obiektów z ofertą SPA i wellness. Jest to także odpowiedź na pędzący styl życia, w którym na sen często brakuje czasu.