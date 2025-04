Ile powstało filmów ze świata "Star Wars"?

Powstanie film na podstawie serialu "The Mandalorian" z Pedrem Pascalem

"The Mandalorian & Grogu" to kolejny film, nad którym pracuje Lucasfilm i Disney. Dina Djarina i jego małą znajdę mogliśmy poznać w serialu "The Mandalorian". Za kamerą pełnometrażowej produkcji stanie Jon Favreau, gwiazdor "Iron Mana". Na dużym ekranie zobaczymy m.in. Pedra Pascala ("The Last of Us").