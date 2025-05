Beata Kozidrak pod koniec września ubiegłego roku nagle zniknęła z show-biznesu. Piosenkarkę dopadły problemy zdrowotne. Jej stan był na tyle poważny, że odwołała wszystkie koncerty i zawiesiła karierę. Nigdy wcześniej jej się to nie zdarzyło. Liderka Bajmu nie chciała zdradzać, co dokładnie jej dolega. Mogła jednak liczyć na wsparcie rodziny, fanów i znajomych z branży.

Krzysztof Cugowski trzymał kciuki za powrót do zdrowia Kozidrak. Głos zabrała też przyjaciółka wokalistki Maria Szabłowska.– Przeżyłam szok, gdy dowiedziałam się, co dolega Beacie. Bo ona jest ostatnią osobą, która by mi się z chorobą kojarzyła. Zawsze energiczna, pełna temperamentu, pasji i chęci do życia oraz tworzenia – mówiła dziennikarka w rozmowie z portalem światgwiazd.pl.