Tory Lanez trafił do szpitala. Rapera zaatakowano nożem w więzieniu

"Obydwa płuca (red. przyp. – Laneza) zapadły się i od razu podłączono go do aparatu oddechowego. Teraz oddycha samodzielnie. Pomimo bólu normalnie rozmawia z innymi, ma dobry nastrój i jest wdzięczny bogu za to, że udało mu się przez to przejść" – napisano w komunikacie. Przedstawiciele artysty podkreślili, że hospitalizowany raper jest wdzięczny fanom za słowa wsparcia i wszystkie modlitwy.

Za co Tory Lanez trafił do więzienia?

Przypomnijmy, że Tory Lanez został odkryty przez Seana Kingstona i w 2015 roku podpisał kontrakt muzyczny z wytwórnią płytową Mad Love Records, która należy do Benny'ego Blanco, narzeczonego Seleny Gomez. Do jego najbardziej znanych utworów należą m.in. "Lady of Name", "The Color Violet", "Say It", "In For It", "Hurts Me" i "Traphouse".