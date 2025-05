"The Brutalist",

10 nominacji do tegorocznych Oscarów i trzy statuetki: dla najlepszego aktora pierwszoplanowego (Adrien Brody), za najlepszą muzykę oraz za najlepsze zdjęcia. László Tóth, węgierski architekt-wizjoner przybywa do Ameryki zacząć nowe życie, odbudować karierę i małżeństwo z Erzsébet (Felicity Jones), po tym, jak rozdzieliły ich los i II wojna światowa. Jest sam w dziwnym, nowym kraju. Osiedla się w Pensylwanii, gdzie zamożny przemysłowiec Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce) poznaje się na jego talencie. Sukces i kariera mają jednak swoją cenę...

12 nominacji do Oscara i dwie statuetki: dla najlepszej aktorki drugoplanowej (Zoe Saldaña) oraz za najlepszą piosenkę. Film był też przebojem zeszłorocznego festiwalu w Cannes, skąd "Emilia Pérez" wyjechała z Nagrodą Jury i Nagrodą dla Najlepszej Aktorki, przyznaną – wyjątkowo – całej czteroosobowej kobiecej obsadzie filmu (Zoe Saldaña, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón, Adriana Paz).

Nowy, kontrowersyjny film Jacques’a Audiarda ("Paryż, 13. dzielnica", "Prorok") to rozgrywające się w Meksyku barwny musical. Rita (Saldaña) jest adwokatką rozczarowana prawem, które broni najsilniejszych, czyli bezwzględnych, bogatych mężczyzn. Pewnego dnia dostaje od jednego z nich, głowy kartelu, zaskakującą propozycję: pomoc w pełnym zostaniu kobietą.

"Minecraft" , ekranizacja kultowej gry, to film, który rozsadził polski box office (onad 2,6 mln widzów w kinach od kwietniowej premiery). Czwórka odmieńców, Garrett "Śmieciarz" Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) i Dawn (Danielle Brooks) zostaje nagle wciągnięta przez tajemniczy portal do dziwnego świata, Nadziemia, gdzie wszystko jest zbudowane z kwadratów.

Droga do domu wydaje się daleka i niebezpieczna. Aby ją przejść, muszą okiełznać ten świat i uchronić go przed niebezpiecznymi stworzeniami: piglinami i zombie. Przyjaciele ruszają na magiczną wyprawę z nieoczekiwanym towarzyszem, doświadczonym graczem, Steve’em (Jack Black).

Dwukrotna laureatka Oscara Renée Zellweger powraca do roli ponadczasowej bohaterki komedii romantycznej – kobiety, której niepowtarzalne podejście do życia i miłości na nowo zdefiniowało cały gatunek filmowy.

Pod presją swojej "miejskiej rodziny" – Shazzer, Jude i Toma, koleżanki z pracy Mirandy, matki i ginekolożki dr Rawlings (laureatka Oscara Emma Thompson) – Bridget postanawia obrać nową drogę ku życiu i miłości. Wraca do pracy i próbuje randkować przez aplikacje, gdzie szybko zaczyna ją adorować czarujący i pełen entuzjazmu młodszy mężczyzna (Leo Woodall, znany widzom z seriali "Jeden dzień" i "Biały Lotos").

Adaptacja znanej wszystkim bajki Disneya z 1937 roku, która od początku budziła kontrowersje . Śnieżka (Rachel Zegler) w jej ponadczasowej przygodzie, ucieka do magicznego lasu, by schronić się przed swoją macochą, Złą Królową (Gal Gadot). Tam poznaje siedmiu uroczych towarzyszy – Nieśmiałka, Śpioszka, Apsika, Wesołka, Gapcia, Gburka i Mędrka – którzy pomagają jej odzyskać królestwo i przywrócić dobro w jej krainie. Film na początku przedstawia też historię dzieciństwa Śnieżki i wydarzenia, które z ukochanej córki królewskich rodziców uczyniły służącą Złej Królowej.

"Nosferatu", premiera w serwisie 22 maja

Piękna Elen (Depp) zupełnie nieświadomie buzi pradawne zło, które pokrywa cieniem jej umysł i ciało. Ślub z ukochanym Thomasem przynosi chwilowe ukojenie, jednak ich miesiąc miodowy zostaje przerwany przez zawezwanie Thomasa do Transylwanii w celach biznesowych. Młody ambitny mężczyzna, mamiony wizją awansu przyjmuje zlecenie domknięcia kontraktu z ekscentrycznym hrabią Orlokiem (Skarsgård).

Elen zostaje sama, a Thomas nie przypuszcza, że Orlok ma w tym swój ukryty cel. Kobietę męczą mary. Na pomoc zostaje wezwany profesor Albin Eberhart von Franz (Dafoe) – odrzucony przez świat nauki ekscentryk. Wierzy on, że Elen stała się oblubienicą piekielnej istoty.

"The Alto Knights",

"The Alto Knights" opowiada historię dwójki z najsłynniejszych nowojorskich bossów zorganizowanej przestępczości – Franka Costello i Vito Genovese’a – oraz tego, jak drogi do władzy prowadzą ich na śmiertelny kurs kolizyjny. Co ciekawe w rolach obu bossów oglądamy Roberta de Niro.