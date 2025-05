"Furioza" to film, który pokazuje, jak wyglądają kibolskie ustawki Fot. kadr z filmu "Furioza"

Niedawno polskie media obiegły doniesienia o tym, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki miał uczestniczyć w kibolskich ustawkach. – Karol Nawrocki, jako członek bojówki Lechii Gdańsk, miał bić się się z kibolami Lecha Poznań w 2009 r. Walczył po stronie "Chuliganów Wolnego Miasta", bojówki, w której byli ludzie z półświatka i bramkarze z dyskotek – przekazało portalowi Onet źródło powiązane z kibolami Lechii Gdańsk.

O związek z wyżej wspomnianym światem "sportu" Nawrockiego przepytywał podczas rozmowy na swoim kanale Sławomir Mentzen z Konfederacji. – Pan walczył w takiej ustawce 70 na 70 z tego, co mi ludzie mówili, bo mamy wspólnych znajomych. Przyznaję, że to jest coś, co mi imponuje, bo mało który prezydent bije się w grupie kilkudziesięciu na kilkudziesięciu kibiców – skwitował.

O czym jest film "Furioza"? Tak wyglądają kibolskie ustawki

Wielu widzów z kraju nad Wisłą uważa, że "Furioza" jest najlepszym i – pomimo fabularyzacji – najbardziej informacyjnym filmem o kibolach. Fabuła dzieła Cypriana T. Olenckiego ("Prosta sprawa") skupia się na funkcjonariuszce policji o pseudonimie Dzika, która odzywa się do swojego kumpla z dawnych lat, namawiając go, by jako kret powrócił do kibolskiego półświatka i współpracował z glinami.

Dawid grany przez Mateusza Banasiuka ("Płynące wieżowce") akceptuje wyzwanie – musi być niezwykle ostrożny, tym bardziej że pismo nosem zdaje się wyczuwać jego były przyjaciel, wytatuowany od stóp aż po same uszy Golden.

"'Furioza' nie jest filmem aspirującym do społecznych rozważań (dla formalności dodam, że to nie jest kino dokumentalne, więc nie ma sensu doszukiwać się tutaj diagnoz środowisk kibolskich), to przedstawienie fikcyjnej grupy, która w swoich wewnętrznych strukturach jest zorganizowana, połączona interesami i wartościami. Którą ktoś dowodzi, a ktoś inny chciałby dowodzić. To film o kontroli, władzy, ambicjach i podjętych wyborach" – mogliśmy przeczytać w recenzji Alicji Cembrowskiej w naTemat.

W obsadzie u boku Banasiuka znaleźli się m.in. Mateusz Damięcki ("Kochaj i tańcz"), Weronika Książkiewicz ("Piep*zyć Mickiewicza"), Paulina Gałązka ("Dziewczyny z Dubaju"), Wojciech Zieliński ("Huśtawka"), Konrad Eleryk ("Idź przodem, bracie") i Szymon Bobrowski ("Bokser").

Gdzie obejrzeć "Furiozę"?

Film "Furioza" Cypriana T. Olenckiego znajdziemy w ofercie platformy streamingowej Netflix, a także w serwisach VOD: Premiery Canal+ (za 7,99 zł), Rakuten TV (od 7,99 zł), Player (za 10 zł) i Play Now (za 10 zł).

