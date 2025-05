Tytuł tego filmu padł na marszu Trzaskowskiego. Tłum nie krył emocji

Podczas Wielkiego Marszu Patriotów organizowanego przez Rafała Trzaskowskiego w Warszawie niespodziewanie padł tytuł głośnego polskiego akcyjniaka "Furioza". To właśnie przed rzeczywistością rodem z filmu z 2021 roku przestrzegał popierający kandydata KO wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica). O co dokładnie chodzi – i co z tym wszystkim wspólnego ma Karol Nawrocki?