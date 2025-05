"Jak dowiedział się nieoficjalnie Onet w miejskich służbach, w marszu poparcia Rafała Trzaskowskiego idzie ok. 140 tys. osób. Natomiast w marszu poparcia Karola Nawrockiego, który dotarł już do pl. Zamkowego, według szacunków służb, uczestniczy obecnie ok. 50 tys. osób" – napisał na X dziennikarz Onetu Piotr Halicki.

Gwiazdy na marszu Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. Nie tylko Michał Żebrowski

"Dziś całą rodziną poszliśmy w Marszu Patriotów. Z dumą. Z miłością do Polski. Z przekonaniem, że patriotyzm to odpowiedzialność – za wolność, za przyszłość, za wspólnotę. Ale to też zobowiązanie – do działania, do głosu, do wyboru" – podpisała je influencerka.