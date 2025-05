Informacje o frekwencji w obu marszach jako pierwszy podał Onet. Według nieoficjalnych, ale uzyskanych od miejskich służb informacji, Karolowi Nawrockiegmu udało się zgromadzić ok. 50 tysięcy zwolenników. Z kolei za Trzaskowskim poszło ok. 140 tysięcy ludzi. Oznaczałoby to, że "Marsz Patriotów" firmowany przez KO i sojuszników zebrał prawie 3 razy więcej, niż na marsz PiS.