"Czy w drugiej turze wyborów na prezydenta RP woli Pan/Pani nie głosować wcale, czy zagłosować na kandydata, co do którego nie jest Pan/Pani w 100 proc. przekonany/przekonana (tj. na tzw. mniejsze zło)?" – to jedno z pytań, które pojawiło się w sondażu UCE Research dla Onetu.