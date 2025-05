O czym jest "Dziki robot"? To animacja nominowana do Oscara

Film zachwycił widzów i krytyków – w agregatorze Rotten Tomatoes uzyskał od nich odpowiednio 98 i 96 procent. Był kasowym sukcesem, zgarnął też nominację do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany (statuetka powędrowała do łotewskiego "Flow" ), a także dwie kolejne – za najlepszą muzykę Krisa Bowersa i najlepszy dźwięk. W rankingu naTemat oceniliśmy "Dzikiego robota" jako jeden z najlepszych filmów 2024 roku .

" 'Dziki robot' na podstawie prozy Petera Browna zachwyca pod każdym możliwym względem. Od zjawiskowej animacji, która czerpie sporą inspirację z nurtu impresjonistycznego, po wyciskającą łzy (przynajmniej cztery razy podczas seansu) fabułę, a co za tym idzie bogactwo motywów. Historia robota Roz (...) rozprawia na temat odmienności, wspólnoty, a także tego, co to znaczy być rodzicem" – pisała w naTemat Zuzanna Tomaszewicz.

W oryginalnym dubbingu głosów postaciom użyczyli Lupita Nyong’o (laureatka Oscara za "Zniewolonego"), Pedro Pascal ("The Last of Us"), Kit Connor ("Heartstopper"), Bill Nighy ("To właśnie miłość"), Mark Hamill (Luke Skywalker z "Gwiezdnych wojnen") i Catherine O'Hara ("Kevin sam w domu").