Nowe zasady wjazdu do Egiptu. Zmiany wejdą w życie najpóźniej pod koniec stycznia Fot. ANATOLY Foto/Shutterstock

Egipt to jeden z ulubionych krajów Polaków. Chętnie latamy tam przez cały rok, ale zimą jest to zdecydowanie numer jeden w biurach podróży. Jeżeli lecicie tam na ferie zimowe, bądźcie gotowi na nowe przepisy na lotniskach. Te powinny wejść w życie pod koniec stycznia.

All inclusive w Egipcie to świetna opcja dla turystów, którzy zamiast nart wolą plażowanie, słońce i wysoką temperaturę. Wystarczy dobrze wybrać hotel, aby cieszyć się zimowym urlopem wolnym od zmartwień. A kłopotów od stycznia będzie tam jeszcze mniej. Władze Egiptu poinformowały, że znoszą bardzo nieprzyjemny obowiązek, który turyści musieli spełnić przed lądowaniem i startem samolotu.

Nowe zasady wjazdu do Egiptu. Koniec uciążliwego formularza

Wakacje w Egipcie wiążą się z wieloma uciążliwymi procedurami. Turyści muszą pamiętać o zabraniu paszportu, a także o wykupieniu wizy on-line lub na lotnisku. Dodatkową formalność trzeba dopełnić także na chwilę przed lądowaniem, a później przed powrotem do Polski.

W samolotach do Egiptu pasażerom rozdawane są specjalne "karty paszportowe". Są to niewielkie karteczki, na których trzeba podać swoje dane, a także nazwę hotelu, w którym spędza się urlop w Egipcie. Problem polega na tym, że napisy na kartce są po angielsku lub arabsku, a wielu Polaków podróżujących do tego kraju nie zna żadnego języka obcego. Dodatkowym kłopotem są także poszukiwania długopisów.

Te czasy odchodzą jednak w zapomnienie. Sameh El-Hanafi, egipski minister lotnictwa cywilnego poinformował w niedzielę wieczorem, że "karty paszportowe" zostaną ostatecznie usunięte. Nie trzeba będzie ich wypełniać ani przed przylotem do kraju faraonów, ani na chwilę przed startem samolotu z Egiptu. Ta rewolucja zdecydowanie przyspieszy proces kontroli granicznej i poprawi doświadczenia turystów związane z tym kierunkiem.

Coraz więcej zmian w Egipcie. Ceny wiz na razie takie same

Usunięcie uciążliwych karteczek umożliwi wdrożenie w pełni cyfrowego systemu. Będzie on opierał się całkowicie na danych zarejestrowanych w paszportach podróżnych. Zmiany będą wprowadzane stopniowo – najpierw w Kairze, a później w portach turystycznych. Minister przewiduje, że karteczki znikną z egipskich lotnisk do końca stycznia 2026 roku.

Takie ułatwienie polscy turyści powitają z ulgą, ale najbardziej czekają na włączenie naszego kraju do ruchu bezwizowego. Na to się jednak na razie nie zapowiada. Do momentu usunięcia wiz pozostaje nam cieszyć się, że hucznie zapowiadany wzrost ceny wiz na razie nie wchodzi w życie.