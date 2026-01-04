Polacy polecieli na wyspę i utknęli. Biuro podróży zignorowało najwyższe ostrzeżenia MSZ Fot. Dave Primov/Shutterstock

Nasze biura podróży stale poszerzają swoją ofertę, aby sprostać oczekiwaniom turystów. Polacy chcą latać coraz dalej i w coraz mniej standardowe miejsca. Na popularności zyskuje piękna wyspa, przed którą stanowczo ostrzega polskie MSZ. Właśnie utknęła na niej grupa naszych turystów.

Lista kierunków, do których można podróżować z polskimi biurami podróży, jest bardzo długa. Niestety od dłuższego czasu znajduje się na niej także Sokotra. To niesamowita wyspa położona na Oceanie Indyjskim. Problem polega na tym, że należy ona do Jemenu, w którym cały czas panuje wojna domowa. To i najwyższe możliwe ostrzeżenia polskiego MSZ nie zatrzymały polskich turystów.

Polacy utknęli na Sokotrze. Loty wstrzymane do odwołania

W ostatnim czasie sytuacja bezpieczeństwa w Jemenie i na Sokotrze uległa znacznemu pogorszeniu. Właśnie dlatego doszło do zamknięcia przestrzeni lotniczej w tym regionie. To natomiast sprawiło, że jedna z niewielu linii lotniczych oferujących przeloty na wyspę właśnie zawiesiła wszystkie swoje połączenia.

W momencie odwoływania lotów na miejscu przebywała grupa 28 polskich turystów, o czym poinformowali dziennikarze "Angory". Z ich ustaleń wynika, że Polacy polecieli na Sokotrę podczas Bożego Narodzenia. Spędzili tam święta i pod koniec grudnia mieli wrócić do Polski. Z powodu odwołania lotów przez przewoźnika z ZEA utknęli tam co najmniej do 6 stycznia.

Polacy na miejsce udali się z biurem podróży "Torre". Ono, podobnie jak wiele innych, postanowiło nie przestrzegać obowiązujących od dawna ostrzeżeń MSZ. Jedyną pozytywną informacją w tej sytuacji jest to, że wszyscy podróżni przebywają w dobrych warunkach. Tak przynajmniej poinformował rzecznik resortu.

Polska ambasada w Arabii Saudyjskiej i MSZ ostrzegają przed podróżami na Sokotrę

W związku z problemami polskich turystów na Sokotrze polska ambasada przypomniała, że podróże na wyspę (mimo iż jest ona oddalona od kontynentalnej części Jemenu) pozostają niebezpieczne. I tych ostrzeżeń nie należy ignorować.

"W związku z sytuacją kryzysową na wyspie Sokotra, Ambasada RP w Rijadzie przypomina, że dla Jemenu obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżnych – zalecenie unikania wszelkich podróży do Jemenu, w tym na Sokotrę. Rekomendacja MSZ obowiązuje od początku wojny w Jemenie" – przypomniała nasza ambasada.

"Ponownie apelujemy o całkowite zaprzestanie podróży do Republiki Jemeńskiej, w tym na wyspę Sokotra" – zaapelował natomiast rzecznik MSZ Maciej Wewiór.