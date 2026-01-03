Cilia Flores nie była tylko pierwszą damą. To kobieta, która podporządkowała sobie całą Wenezuelę Fot. Instagram

W sobotę 3 stycznia świat zadrżał po tym, jak armia USA zaatakowała Wenezuelę. W ręce Amerykanów wpadł prezydent kraju Nicolas Maduro, a także jego żona Cilia Flores. Choć pierwsza dama wydaje się tylko kruchą i niewinną 69-latką, to w praktyce to ona trzęsie krajem.

REKLAMA

Zbrojny atak USA na Wenezuelę doprowadził do poruszenia na scenie międzynarodowej. Niemcy, Wielka Brytania czy Hiszpania wyraziły zaniepokojenie tym, co stało się w Caracas i jego okolicy. Wg najnowszych informacji Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali pojmani, a następnie przewiezieni do USA, gdzie przed sądem w Nowym Jorku odpowiedzą m.in. za przestępstwa narkotykowe. Co ciekawe, pierwsza dama miała już w amerykańskim więzieniu dwóch krewnych.

Kim jest Cilia Flores? To kobieta, która ułożyła całą Wenezuelę "pod siebie"

Cilia Flores ma 69 lat. Choć z postury wydaje się skromną i delikatną kobietą, to w praktyce stoi za wieloma aktami nepotyzmu. Zanim jednak zyskała tak dużą władzę, była prawniczką broniącą Hugo Chaveza, który stanął przed sądem po nieudanym zamachu stanu.

Flores doprowadziła do jego uwolnienia, a przy okazji poznała męża – Nicolasa Maduro. Ten był ochroniarzem Chaveza. To dzięki niej mężczyzna zrobił tak wielkie postępy na scenie politycznej i sięgnął po najwyższą władzę w Wenezueli. Para sformalizowała swój związek dopiero po tym, jak Maduro został prezydentem, a w zasadzie dyktatorem.

REKLAMA

Na długo przed tym, jak została pierwszą damą, Cilia Flores została pierwszą kobietą, która stanęła na czele wenezuelskiego Zgromadzenia Narodowego. Nie dość, że poprawiła wówczas swoje notowania w partii, to jeszcze błyskawicznie obsadziła 90 stanowisk w parlamencie związanymi z nią ludźmi. Aż 40 z nich to członkowie jej rodziny i przyjaciele.

Cilia Flores miała krewnych w amerykańskim więzieniu. Siedzieli za narkotyki

Cilia Flores wraz z Nicolasem Maduro mogą zostać skazani m.in. za spisek narkotykowo-terrorystyczny czy spisek w zakresie importu kokainy. To właśnie rodzina Cilii w przeszłości miała problemy z powodu przestępstw narkotykowych.

Pod koniec 2015 roku w USA doszło bowiem do zatrzymania dwóch jej siostrzeńców – Efraina Camposa Floresa i Francisco Floresa de Freitas. Obaj zostali skazani za przemyt kokainy i trafili do amerykańskiego więzienia. Ciotka nigdy jednak nie zaakceptowała tego wyroku i twierdziła, że obaj zostali porwani. Mężczyźni zostali ułaskawieni w 2022 roku i wrócili do Wenezueli. Tam mieli ponownie zająć się działalnością narkotykową.

REKLAMA