Karol Nawrocki
Karol Nawrocki nie wiedział, z kim się wita – przekonuje Pałac Prezydencki Fot. Shutterstock / Dziurek (zdjęcie ilustracyjne)

Rzecznik prezydenta zabrał głos po kontrowersjach wokół pielgrzymki kibiców na Jasnej Górze. Pałac Prezydencki przekonuje, że Karol Nawrocki nie znał przeszłości Tomasza P. ps. "Dragon", z którym przywitał się "jak starzy znajomi". Sprawa wywołała burzę po publikacji jednego z portali.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

W sobotę 10 stycznia Karol Nawrocki wziął udział w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasnej Górze. Prezydent pojawił się w Częstochowie na czele licznej grupy kibiców z całej Polski, a jego wystąpienie było jednym z głównych punktów wydarzenia.

Jak opisywał jednak Szymon Jadczak w Wirtualnej Polsce, poza oficjalną częścią pielgrzymki doszło także do spotkania w węższym gronie w jednej z sal jasnogórskiego klasztoru. To właśnie tam Karol Nawrocki przywitał się z Tomaszem P. ps. "Dragon", postacią znaną w środowisku kibiców Jagiellonii Białystok.

"[Karol Nawrocki – red.] szeroko uśmiechnięty podszedł do stojącego na przodzie grupy mężczyzny w czarnej bluzie i dżinsowych spodniach. Przywitali się jak starzy znajomi i uścisnęli. 'Jagiellonia' – mówi Nawrocki. I zaczyna witać się z kolejnym kibicem" – czytamy w WP.

Rzecznik Karola Nawrockiego o spotkaniu z "Dragonem". "Okoliczności nie były znane"

W sieci i mediach zawrzało, a w poniedziałek do sprawy odniósł się rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Pytany przez PAP podkreślił, że głowa państwa nie miała wiedzy na temat przeszłości Tomasza P.

Okoliczności związane ze skazaniem jednego z uczestników sobotniego spotkania na Jasnej Górze nie były panu prezydentowi znane – przekazał Leśkiewicz.

Kontrowersje wynikają z faktu, że na Tomaszu "Dragonie" P. ciążą zarzuty karne. W 2024 roku został on nieprawomocnie skazany na sześc lat pozbawienia wolności w sprawie dotyczącej kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, udziału w bójkach, pozbawienia wolności innych osób oraz propagowania faszyzmu.

"Dragon" odwołał się od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku i aktualnie czeka na orzeczenie w drugiej instancji. Reprezentujący go mecenas Rafał Gulko podkreślił w rozmowie z Wirtualną Polską, że jego klient występuje jako osoba niekarana.

– Poprzednie wyroki uległy zatarciu, a wyrok z 2024 r. jest nieprawomocny, złożyliśmy apelację i wciąż czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy w sądzie drugiej instancji – powiedział Gulko.

Zobacz także

logo
Nawrocki z szalikowcami na Jasnej Górze. Wygłosił kazanie o "normalnej Polsce"
logo
Spotkanie Tuska i Nawrockiego. Nie takiego obrotu spraw spodziewali się Polacy
logo
Trzej Królowie i prezydent z żoną. Nawrocki zaapelował do uczestników orszaku
logo
Nawrocki narzeka na rozliczanie afer PiS. Sikorski jednym zdaniem zabrał mu argumenty
logo
Sikorski pokazał stare zdjęcie Nawrockiego. Na miejscu prezydenta już szykowałbym ripostę
logo
Włochy za Mercosur, w Polsce się zagotowało. Ależ Meloni ograła Nawrockiego