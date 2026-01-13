GDDKiA dodała filmik ku przestrodze. Właśnie dlatego lepiej nie wyprzedzać pługosolarki Fot. www.facebook.com/gddkia

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała filmik, który powinien być przestrogą dla każdego kierowcy. Pokazane jest na nim, jak może skończyć "ściganie" z pługosolarką (lub piaskarką). W najbliższych dniach ta informacja może się przydać wielu niecierpliwym kierowcom.

Tegoroczna zima mocno nam daje w kość. Zwłaszcza wtedy, gdy musimy wyjść z domu. Na trasach regularnie walczymy z gołoledzią lub przebijamy się przez zaspy śniegu. W takich warunkach pługopiaskarki są dla nas jedynym wybawieniem... o ile pozwolimy operatorom spokojnie wykonywać ich pracę.

Niebezpieczne wyprzedzanie pługopiaskarki na trasie. Filmik GDDKiA to przestroga

GDDKiA udostępniło nagranie, które powstało na drodze krajowej nr 60 w bardzo niekorzystnych warunkach. Noc, gęste opady śniegu i ograniczona do minimum widoczność nie powstrzymały jednak kierowcy ciężarówki przed wykonaniem ryzykownego manewru wyprzedzenia pługosolarki.

I to na zakazie. Manewr zakończył się utratą panowania nad wielotonowym pojazdem. Ciężarówka wpadła w poślizg, uderzyła w barierki i ostatecznie wylądowała w przydrożnym rowie.

"Nie ryzykuj – zwolnij, gdy zima naciera" – apelują przedstawiciele służb drogowych pod nagraniem. "Zadaniem kierowców obsługujących taki sprzęt jest zapewnienie przejezdności" – przypomniano w oficjalnym komunikacie.

Każda próba zajeżdżania drogi czy utrudniania przejazdu maszynom to bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia. "Dlatego apelujemy o ich przepuszczanie" – dodano w poście. Jak widać na załączonym filmiku, takie oczywistości trzeba wałkować co zimę.

Odśnieżanie dróg w Austrii. Nagranie podbija internet

Viralem stał się film z Austrii, gdzie służby odśnieżające pracują z dużą precyzją i pomysłowością. Tamtejsza metoda pozwala całkowicie wyeliminować problem tworzenia się uciążliwych hałd śniegu przy krawężnikach i na chodnikach. W Polsce często to utrudnia życie pieszym czy parkującym samochodom.

Na instagramowym profilu stantonamarlberg można zobaczyć nowoczesny pług połączony ze specjalną wyrzutnią. Dzięki niej śnieg nie jest odpychany na bok, ale trafia prosto na jadącą tuż obok wywrotkę.

Droga pozostaje niemal idealnie czysta w kilka chwil. Taki system pracy idealnie sprawdza się w górskich regionach, gdzie nagłe śnieżyce potrafią dostarczyć nawet metr białego puchu w ciągu jednej doby. Filmik można obejrzeć w artykule naTemat.

Pogoda na najbliższe dni w Polsce. To nie koniec zimy

Prognozy nie dają nadziei na szybką poprawę pogody. Meteorolodzy z IMGW ostrzegają przed kolejnymi utrudnieniami (opady marznącego deszczu powodujące gołoledź), które mogą sparaliżować ruch w wielu regionach. Najtrudniejsza sytuacja wystąpi prawdopodobnie w zachodniej części kraju, gdzie wydano już stosowne ostrzeżenia.

Alerty drugiego stopnia przed gołoledzią obowiązują w okolicach Szczecina. Bardzo niebezpiecznie może być na trasach w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego. Szczególną czujność powinni zachować kierowcy podróżujący w okolicach Leszna.