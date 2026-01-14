Media donoszą, że interwencja USA w Iranie może się zacząć w ciągu 24 godzin. Fot. shutterstock / Below the Sky

Do interwencji USA w Iranie coraz bliżej? Od ponad dwóch tygodni trwają tam krwawe protesty przeciwko reżimowi. Donald Trump już kilkakrotnie mówił, że będzie interweniował nawet z użyciem siły. Tymczasem Amerykanie mają już wycofywać swój personel z baz wojskowych w regionie. Jak podaje Reuters, "interwencja może nastąpić w ciągu 24 godzin". Jest też komunikat polskiego MSZ.

Sytuacja w Iranie robi się coraz poważniejsza. Od 28 grudnia trwają tam protesty. Czarę goryczy w społeczeństwie przelał gwałtowny kryzys gospodarczy. Zaczęło się od strajków handlarzy na Wielkim Bazarze w Teheranie.

Później demonstracje rozlały się na niemal cały kraj i przybrały wymiar polityczny. Zaczęły obejmować postulaty wymierzone w fundamenty Republiki Islamskiej. Policja otworzyła ogień w kierunku tłumu. Mogły tam zginąć już tysiące osób.

Amerykanie wycofują się z baz na Bliskim Wschodzie

Agencja Reutersa, powołując się na słowa przedstawiciela władz USA, poinformowała, że Stany Zjednoczone wycofują część personelu z baz na Bliskim Wschodzie. Stało się tak po tym, jak Teheran zapowiedział odwet na Amerykanach, jeśli zaatakują Iran.

Jak podkreślają dwaj europejscy urzędnicy, "interwencja militarna USA wydaje się coraz bardziej prawdopodobna", a jeden z nich ocenił, że "może do niej dojść w ciągu najbliższej doby".

Przypomnijmy, że wcześniej Trump wielokrotnie groził interwencją w obronie protestujących w Iranie. Mówił, że tamtejsze przywództwo chce negocjować, ale Stany Zjednoczone "być może będą musiały podjąć działania przed spotkaniem".

Minęły kolejne dwa dni i Waszyngton wysłał jasny komunikat do swoich obywateli w Iranie, by natychmiast opuścili kraj i nie liczyli na to, że w razie kryzysu wyciągnie ich stamtąd rząd USA.

Pilny komunikat polskiego MSZ ws. Iranu

Tymczasem polskie MSZ opublikowało na platformie X oświadczenie z pilnym apelem. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o natychmiastowe opuszczenie Iranu oraz odradza wszelkie podróże do tego państwa. Sytuacja wewnętrzna w Iranie jest niestabilna. Odyseusz to podstawowy kanał kontaktu placówek dyplomatycznych z obywatelami w sytuacjach kryzysowych" – czytamy.

Podano też stronę odyseusz.msz.gov.pl, na której można się zarejestrować. "To realnie zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia szybkie przekazanie ważnych informacji" – dodano.