Wybuch na pokładzie Ryanaira. Przez kilka minut nie dało się oddychać Fot. csikiphoto/Shutterstock

Podróże samolotami stały się elementem naszej codzienności. Latamy nimi na wakacje i między miastami. Czasami zapominamy, że nie wszystko, co można mieć przy sobie na lądzie, można wnieść do samolotu. Konsekwencje tego odczuli pasażerowie Ryanaira we Włoszech.

Podróże samolotem jest szybka i często tania. Dodatkowo siatka połączeń bywa na tyle szeroka, że zastępuje podróże koleją czy autobusami. Ryanair oferuje loty krajowe we Włoszech. To na jednej z takich tras doszło do niebezpiecznego incydentu.

Wybuch na pokładzie Ryanaira. W powietrzu rozpylono gaz pieprzowy

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 9 stycznia na pokładzie samolotu z Mediolanu (Malpensa) do Brindisi. Jak podają włoskie media, mniej więcej w połowie rejsu FR 3424 pasażerowie usłyszeli wybuch, a chwilę później mieli problemy z oddychaniem.

Podróżni, chcąc uciec przed duszącym powietrzem, zaczęli przemieszczać się na krańce maszyny. Sytuacja utrzymała się przez kilka minut, po czym wróciła do normy. Jak podała ANSA, z powodu zajścia na pokładzie maszyna nie musiała lądować awaryjnie i bezpiecznie dotarła do portu w Brindisi. Tam na pokład wkroczyły służby.

Funkcjonariusze ustalili, co było przyczyną całego zamieszania. Okazało się, w trakcie lotu doszło do wybuchu pojemnika z gazem pieprzowym. W efekcie uszkodzenia pojemnika gaz zaczął się ulatniać, powodując problemy z oddychaniem u pasażerów. Służbom udało się szybko namierzyć właścicielkę bagażu, w którym był gaz. Odpowie za naruszenie przepisów bezpieczeństwa.

Gaz pieprzowy nielegalny w samolocie

Gaz pieprzowy jest jednym z przedmiotów, których nie można przewozić w samolocie w żaden sposób. Oznacza to, że nie powinniście go zabierać w bagażu podręcznym, ale i w bagażu rejestrowanym. Jest to substancja drażniąca, która może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji na pokładzie samolotu.

Podobne zasady dotyczą także materiałów łatwopalnych. Stąd zakaz posiadania np. fajerwerków i zimnych ogni w samolocie. Na pokład nie wniesiecie także gazu łzawiącego czy paralizatora. Wszystkie te rzeczy są zakazane w bagażach rejestrowanych i podręcznych.