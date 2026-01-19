Władimir Putin otrzymał od Trumpa zaproszenie do Rady Pokoju. Shutterstock.com/photoibo

Kreml poinformował, że Władimir Putin dostał zaproszenie do dołączenia do tzw. Rady Pokoju. Jak informują media, na czele organu ma stanąć Donald Trump, a zaproszenia mieli otrzymać przedstawiciele niemal 60 krajów. Rada ma zadecydować o przyszłości Gazy, są też dalsze plany na jej działanie.

Izrael oraz palestyński Hamas zgodziły się na przyjęcie planu pokojowego, a jednym z jego elementów jest powołanie Rady Pokoju. Organ ma być nadzorowany przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Zaproszenia do dołączenia do Rady Pokoju mieli otrzymać przedstawiciele blisko 60 krajów. Kreml potwierdził, że jednym z nich jest Władimir Putin.

Donald Trump zaprosił Władimira Putina do Rady Pokoju

Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, poinformował opinię publiczną, że Władimir Putin otrzymał od USA zaproszenie do uczestnictwa w Radzie Pokoju.

– Tak, prezydent Putin również otrzymał zaproszenie kanałami dyplomatycznymi do udziału w tej Radzie Pokoju. Obecnie analizujemy wszystkie szczegóły tej propozycji i mamy nadzieję skontaktować się ze stroną amerykańską, aby wyjaśnić wszystkie niuanse – mówił w odpowiedzi na pytanie dziennikarza propagandowej rosyjskiej agencji Tass.

W swojej wypowiedzi Pieskow zaznaczył, że obecnie trwa analiza "wszystkich szczegółów tej propozycji".

W komitecie wykonawczym Rady Pokoju mają zasiąść sekretarz stanu USA Marco Rubio, zięć Trumpa – Jared Kushner, były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair, a także specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych – Steve Witkoff.

Zaproszenia do Rady Pokoju, jak podaje portal TengriNews, mieli otrzymać i przyjąć m.in. przedstawiciele Kazachstanu, Węgier, Argentyny, Turcji, Pakistanu, Jordanii, Egiptu, Kataru oraz Włoch.

Czym będzie się zajmować Rada Pokoju?

Rada Pokoju ma być międzynarodowym organem, który ma zajmować się zarządzaniem zniszczoną przez wojnę Strefą Gazy. Na jej czele ma stanąć Donald Trump, który kilka dni temu ogłosił na portalu Truth Social:

"To wielki zaszczyt móc ogłosić, że utworzona została Rada Pokoju. Jej skład zostanie wkrótce ogłoszony, ale mogę z całą pewnością stwierdzić, że jest to najwspanialsza i najbardziej prestiżowa rada, jaka kiedykolwiek zebrała się w jakimkolwiek czasie i miejscu. Dziękuję za uwagę".

Według dziennika "Financial Times" amerykańscy urzędnicy zaproponowali, by organ zajmował się nie tylko zarządzaniem Strefą Gazy, ale również innymi światowymi konfliktami. Jak twierdzi medium, powołując się na jedną z osób znających ten pomysł, w środowisku administracji prezydenta USA Rada Pokoju uchodzi za "potencjalny substytut ONZ, (...) rodzaj równoległego, nieoficjalnego organu zajmującego się konfliktami również poza Gazą".

