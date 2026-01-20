Sprzęty od Zelmera były niezawodne. Dalej można kupić AGD produkowane w rzeszowskiej fabryce.
Sprzęty od Zelmera były niezawodne. Dalej można kupić AGD produkowane w rzeszowskiej fabryce. Shutterstock.com/Grzegorz Czapski

Sprzęty marki Zelmer przez lata były symbolem niezawodności. W międzyczasie firma dwukrotnie zmieniła właściciela i nie jest już "tym" Zelmerem. Nieśmiertelne sprzęty AGD wciąż jednak istnieją na rynku, choć teraz produkowane są pod innym szyldem.

Zelmer to marka, która na przestrzeni lat wyrobiła sobie opinię niezawodnej. Sprzęty AGD, które można było znaleźć w domach naszych babć, a później mam, były niemalże nieśmiertelne. Ktoś powiedziałby, że próżno dziś szukać takich produktów. Z tym jednak nie można się zgodzić. Trzeba jednak... no właśnie – poszukać. Można powiedzieć, że niezawodny Zelmer dalej istnieje, choć już nie pod tą nazwą.

Co się stało z Zelmerem?

Polska marka Zelmer produkowała sprzęty AGD, które pokochali konsumenci. Odkurzacze Meteor, miksery, blendery, krajalnice, maszynki do mielenia mięsa, czajniki – to tylko część przedmiotów codziennego użytku, które można było znaleźć w wielu domach i które chwalili sobie ich nabywcy. Sprzęty od Zelmera miały to do siebie, że uchodziły za prawie niezniszczalne, a niektóre działały nawet przez 20-30 lat.

Dziś marka nie funkcjonuje już na rynku. W 2013 roku kontrolę nad spółką Zelmer S.A. przejęła spółka BSH (Bosch und Siemens Hausgeräte). W 2019 roku firma informowała, że zakończy produkcję urządzeń AGD od Zelmera, jednak wówczas znalazł się kupiec: w 2020 roku właścicielem marki została firma B&B Trends. Nazwa i logo została, ale sprzęty produkowane są już nie tylko w Polsce, jak kiedyś, a także w Hiszpanii i na Wschodzie.

Niezawodny Zelmer pod inną nazwą

Na przestrzeni lat marka Zelmer przeszła szereg restrukturyzacji. W 2010 roku wyodrębniono spółkę Zelmotor Sp. z o.o. – to właśnie ona przez lata produkowała i dostarczała silniki do Zelmera, a później Boscha. W 2019 roku, po ustaniu zamówień na silniki, spółka miała spore kłopoty, ale dzięki polskiemu inwestorowi Zelmotor przetrwał i stał się producentem małego AGD.

W Zelmotorze postanowiono wziąć sprawy w swoje ręce i odważnie spróbować sił jako samodzielny producent, nie tylko silników i komponentów, ale gotowych urządzeń domowych. (...) Nie daliśmy sobie wmówić, że wejście na rynek z nowymi produktami w tym sektorze trwa bardzo długo i jest niezmiernie kosztowne. Zelmotor wszak produkował kluczowe komponenty urządzeń, w tym silniki. Firma posiadała zaplecze badawcze, technologie, atesty i certyfikaty. W związku z tym restrukturyzacja trwała zaledwie kilka miesięcy, w ciągu których przekształciliśmy się w polskiego producenta gotowych urządzeń małego AGD – mówił w rozmowie z Gazetą Prawną Józef Oziębło, prezes zarządu Zelmotor Sp. z o.o.

W 2020 roku markę Zelmer kupiła firma B&B Trends – ale nie kupiła ona fabryk. Zelmotor dalej produkuje więc podzespoły oraz urządzenia w fabryce w Rzeszowie (lub zleca produkcję w Polsce) i sprzedaje sprzęty pod nazwą i logo Smapp.

Piotr Opulski z Think-about.pl skontaktował się z przedstawicielami Zelmotor. Jak przekazał w instagramowym filmiku, niewielka firma zatrudnia obecnie poniżej 50 osób i nie przyjmuje już zamówień od innych marek, a skupia się na własnej produkcji.

