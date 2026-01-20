Polacy mają swoje ulubione miejsca na Malcie. Wybierają te, które oferują wiele atrakcji Fot. Alp Galip/Shutterstock

Nie ma wielu miejsc, które przyciągają naszych podróżnych niezależnie od pory roku. Większość wybieramy latem albo zimą. Tym trendom opiera się jednak wyspa na Morzu Śródziemnym, która jest dosłownie pełna Polaków. Pobiliśmy tam właśnie historyczny rekord i wiadomo już, że mamy na niej ulubione miejsca.

Zimowe wyjazdy po Europie wcale nie muszą oznaczać chłodu, szarugi i opadów deszczu lub śniegu. Słońcem i temperaturami na poziomie 16-18 st. C w tym okresie zachwyca Malta. To właśnie ten niewielki kraj stał się jednym z najpopularniejszych kierunków wybieranych przez Polaków. W 2025 roku ze sporą nawiązką pobiliśmy historyczny rekord odwiedzin. A na swoje punkty wypadowe wybraliśmy prawdziwe perełki.

Polacy zakochani na Malcie. Chętnie wybierają miasta, których granice są niewidoczne

Jak wynika z najnowszych danych, tylko do listopada 2025 roku Maltę odwiedziły 354 tys. polskich podróżnych. Nie dość, że to historyczny rekord, to dodatkowo zdecydowanie przewyższyliśmy oczekiwania tamtejszych władz. Wstępne szacunki mówiły bowiem o 300 tys. Polaków w 12 miesięcy. A warto pamiętać, że grudzień to jeden z najpopularniejszych okresów na wylot do tego kraju.

Nasi podróżni wyjątkowo chętnie zatrzymują się w miastach Qawra i Bugibba. Oba znajdują się na północy wyspy i są położone tak blisko siebie, że w zasadzie nie widać granicy, która by je rozdzielała. Okolica jest śliczna, bo morze rozbija się tam o skaliste wybrzeże. Warto dodać, że to dość nietypowy wybór, bo jednak oba te miejsca są wyraźnie oddalone od Valletty i lotniska. Jednak dla okolicznych atrakcji warto się tam zatrzymać.

Podczas zwiedzania odwiedźcie Malta National Aquarium. Spacer po nim pozwoli nie tylko poznać gatunki żyjące w Morzu Śródziemnym. Za sprawą niezwykłego wystroju macie wrażenie spaceru po dnie morza. Inne ciekawe atrakcje w okolicy to Park Narodowy Salina wraz z muzeum soli i tradycyjnymi panwiami solnymi. Dla mnie ogromną zaletą tego miejsca jest także bliskość do portu, z którego odpływają promy na Gozo.

Jeszcze bliżej do portu mają turyści, którzy wypoczywają w miejscowości Mellieha. To kolejny hit, jeśli chodzi o miejsca, w których noclegów szukają Polacy. I szczerze, jest to idealny punk wypadowy dla tych, którzy chcą zwiedzać, ale i plażować. To właśnie w pobliżu tego miasta znajdują się piękne piaszczyste plaże Mellieha Bay i Armier Bay.

Natomiast miłośnicy zwiedzania mogą zajrzeć m.in. do Czerwonej Wieży, Sanktuarium Matki Bożej z Melliehy (najstarsze sanktuarium Maryjne na Malcie), a także Wioski Popeye'a. Aktywni poczują się jak w raju, wybierając się na tzw. Grzbiet Marfa. Znajdziecie tam naturalne baseny, ciekawe formacje skalne, ale i klify czy słynną Coral Lagoon.

Nocleg na Malcie bliżej stolicy? Polacy wybrali Saint Julian's

Ci, którzy chcą być bliżej Valletty, czyli stolicy Malty, chętnie wybierają noclegi w Saint Julian's. To nowoczesne miasto sąsiadujące ze znaną z imprezowego stylu Sliemą. Równocześnie można się stamtąd szybko i wygodnie przedostać do stolicy.