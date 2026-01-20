Zamknięte plaże w Egipcie. Wszystko przez rekina w Hurghadzie Fot. Jirik V/Shutterstock

Ataki rekinów w Egipcie niestety nie są niczym nowym, a turyści muszą mieć się tam na baczności. We wtorek 20 stycznia z kąpieli musieli zrezygnować goście aż pięciu hoteli w popularnej Hurghadzie. Wszystko z powodu rekina przy brzegu. Zwierzę udało się nagrać.

REKLAMA

Sezon na zimowe wyjazdy do Egiptu właśnie trwa. Polacy są tam w gronie liderów, bo kierunek ten odpowiada nawet za ponad połowę rezerwacji w naszych biurach podróży. Jeżeli wybraliście hotel w Hurghadzie, w najbliższych dniach bądźcie czujni, wchodząc do wody. W jednej z zatok w pobliżu kurortów zauważono rekina tuż obok brzegu.

Rekin w Egipcie. Hotele od razu zamknęły plaże

Popularność Egiptu jako zimowego kierunku na wczasy all inclusive nie jest niczym dziwnym. Na miejscu można liczyć na słoneczną aurę i ponad 20 st. C na termometrze. W takich warunkach nie brakuje śmiałków, którzy decydują się na kąpiel w morzu. Tam jednak tuż przy brzegu można spotkać rekina.

REKLAMA

Jednego z nich udało się nagrać rosyjskim turystom w popularnej wśród nich zatoce Makadi na południu Hurghady. Na wideo udostępnionym na Telegramie widać, jak drapieżnik zbliża się do brzegu, próbując złapać leżącą tam rybę.

Reakcja miejscowych hoteli na ten incydent była natychmiastowa. Hotele Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach oraz Stella Makadi Hotels & Resorts w zatoce Makadi od razu zamknęły plażę dla turystów. Równocześnie jednak, jak podała rosyjska TASS, nie odwołano wycieczek w ten region. Dodatkowo po przeprowadzeniu patrolu, który nie znajdzie rekina, kąpiele będą mogły wrócić do normy.

REKLAMA

Rekiny w Egipcie to nie nowość. Warto wiedzieć, jak się zachować

Rekiny żyją w Morzu Czerwonym, ale rzadko zbliżają się do brzegu. Bywają tam jednak wabione przez organizatorów wycieczek, którzy dokarmiają ryby, aby turyści mogli oglądać je z bliska. Takie zachowanie jest w Egipcie nielegalne, ale nadal się zdarza.

Właśnie dlatego turyści powinni wiedzieć, jak się zachować w razie spotkania tego zwierzęcia. Przede wszystkim nie można panikować. Zamiast rozpryskiwać wodę i próbować płynąć jak najszybciej, spróbuj spokojnie oddalić się w kierunku brzegu lub łodzi.

REKLAMA