Powodem do wyjazdu do konkretnego miasta czy państwa najczęściej są jego atrakcje albo tanie bilety lotnicze. Co jednak zrobić, żeby przyciągać podróżnych, którzy już raz odwiedzili dane miejsce? Sposób na to znalazły Niemcy. Turyści wracają tam po unikatowe doświadczenia.

2026 rok może być idealnym momentem na podróż do Niemiec. Kalendarz ciekawych wydarzeń kulturowych jest tam pełen unikatowych imprez. W gąszczu propozycji trudno zdecydować się na coś konkretnego, ale polecam zacząć zwiedzanie w Berlinie.

Atrakcja Berlina kończy 100 lat. To jeden z symboli miasta

Niemcy za sprawą bogatego kalendarza wydarzeń uchodzą za lidera podróży kulturowych w Europie. W tym segmencie od lat wiele do zaoferowania ma zwłaszcza Berlin. Stolica Niemiec pełna jest galerii sztuki, a na koncerty ikon muzyki zjeżdżają się tam ludzie z całego świata.

Jednak 2026 rok będzie tam wyjątkowy z jeszcze jednego powodu. Właśnie w tym roku mija 100. rocznica powstania Berlińskiej Wieży Radiowej, która na przestrzeni lat stała się jedną z wizytówek miasta obok Bramy Brandenburskiej. Ale uwaga, nie chodzi o słynną srebrną wieżę na Alexanderplatz, a o inspirowaną wieżą Eiffla "Lange Lulatsch". Otwarta w 1926 roku, mierząca 146 metrów konstrukcja to dziś zabytek techniki, ale w przeszłości odegrała bardzo ważną rolę w rozwoju radia i telewizji w Niemczech.

A kiedy zakończycie świętowanie urodzin słynnej wieży, wsiądźcie w pociąg do Frankfurtu. Tam 40-lecie będzie świętowało Kunsthalle Schirn, czyli jedna z najbardziej prestiżowych przestrzeni wystawienniczych sztuki współczesnej na całym świecie. Co prawda jej oryginalny budynek jest nadal w remoncie, ale w zamian macie okazję zobaczyć wystawy w wyjątkowym otoczeniu dawnej drukarni Dondorf we Frankfurcie-Bockenheim.

Przez Niemcy śladem muzyki i baroku

Wyjątkowych rocznic jest w tym roku znacznie więcej. 60-lecie świętować będzie Szlak Barokowy w Górnej Szwabii. Na ten mierzący 860 kilometrów szlak (składa się z czterech tras) pełną barokowych zabytków warto wybrać się w drugiej połowie sierpnia. Właśnie wtedy rozpoczyna się Tydzień Barokowy. W jego ramach turyści mogą uczestniczyć w specjalnych wycieczkach z przewodnikami, koncertach, a przede wszystkim kulinarnie cofnąć się do czasów baroku.

Przez cały 2026 roku hucznie świętowana będzie także 150. rocznica Festiwalu Ryszarda Wagnera. Wydarzenia związane z tą rocznicą będą odbywały się od stycznia do grudnia i z pewnością przyciągną wielu miłośników. To idealna okazja, aby cieszyć się pięknem muzyki operowej we wnętrzu zaprojektowanym przez jej twórcę.

Inne wydarzenia, które warto mieć na uwadze, planując tegoroczny urlop w Niemczech: