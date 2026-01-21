Ryanair ogłasza nowe trasy z Polski. Na liście Albania, Węgry i Szkocja Fot. vivooo/Shutterstock

Styczeń i luty to niemalże ostatnie chwile na dopięcie letniego rozkładu lotów z polskich lotnisk. Nic więc dziwnego, że kolejne linie lotnicze właśnie teraz zaskakują nas nowymi połączeniami. Tym razem ciężkie działa wytoczył Ryanair, który poleci m.in. do jednego z ulubionych krajów Polaków.

W nawale informacji o nowych trasach z Polski w ostatnim czasie naprawdę można się pogubić. Po licznych ogłoszeniach od Wizz Aira do "zabawy" dołączył Ryanair. Lista ich nowości robi wrażenie, bo polecimy m.in. do Albanii, ale i na Węgry. Jedna nowość to kopia odważnej trasy ich węgierskiego odpowiednika.

Ryanair zauważył zainteresowanie Polaków. Przedłuży im trasę

Cała fala nowych tras Ryanaira ogłoszona w ostatnich dniach zaczęła się od zaprezentowania nowej siatki połączeń z Rzeszowa. Irlandczycy będą stamtąd obsługiwać 10 tras, a nowością na lato będą loty do Edynburga.

Stolica Szkocji miała być ofertą tylko na zimę, ale przyjęła się tak dobrze, że została zamieniona w całoroczną. Dodatkowo po zimowej przerwie do Rzeszowa wrócą trasy na Maltę, która bije rekordy popularności wśród Polaków, a także do Zadaru, który jest kolejnym hitem lata.

Bardzo ciekawie wygląda także plan rozwoju Ryanaira w Albanii. Przewoźnik poinformował we wtorek o otwarciu aż 20 nowych tras z lotniska w Tiranie. Na tej liście nie zabrakło także Polski. Już wcześniej było wiadomo, że tego lata polecimy tam z Gdańska i Poznania. Teraz okazało się, że na wakacje dostaną się tam także turyści z Wrocławia.

Połączenia z Dolnego Śląska zostaną uruchomione w Dzień Dziecka, czyli 1 czerwca. Kolejne loty będą startowały w poniedziałki, piątki i soboty. I choć sama Tirana może nie należy do najciekawszych, to dzięki dobrej komunikacji autobusowej np. z Durres jest to świetna opcja na weekendowy wypad nad Adriatyk lub cały urlop w mniej oczywistym kraju.

Ryanair będzie ścigał się z Wizz Airem na jednej z najkrótszych tras z Polski

W tym roku rywalizacja Ryanaira z Wizz Airem wejdzie na całkowicie nowy poziom, a jej efekty będziemy mogli obserwować nie tylko w Modlinie, ale i w Krakowie. Kilka dni temu informowaliśmy, że przewoźnik z Węgier udostępni stamtąd loty do Budapesztu. Będzie to jedna z najkrótszych tras tego przewoźnika w Polsce.

