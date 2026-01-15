3 seriale, którymi zastąpicie "Stranger Things". Dreszczyk emocji gwarantowany

3 seriale w streamingu, które warto obejrzeć po 5. sezonie "Stranger Things" (LISTA) Fot. materiał prasowy; Prime Video; Netflix. Montaż: naTemat

Pewna epoka dobiegła końca. Właśnie pożegnaliśmy się ze "Stranger Things", które 5. sezonem podsumowało trwającą prawie dekadę historię nastolatków z Hawkins. Widzowie spragnieni nostalgii powinni sięgnąć po te 3 seriale będące mieszanką horroru, retro kultury i historii z serii coming-of-age. Nie pożałujecie.

Pierwszy sezon "Stranger Things" pojawił się w serwisie streamingowym Netflix w 2016 roku. Widownia momentalnie pokochała dzieciaki z niewielkiego miasteczka Hawkins w stanie Indiana, które walczyły z potworami ze świata po drugiej stronie i rozwiązywały paranormalne zagadki w okolicy. A to wszystko zachowane w estetyce kolorowych lat 80.

W piątym i tym samym finałowym sezonie "Stranger Things" Jedenastka, Mike, Will, Dustin, Lucas oraz Max pokonali antagonistę zwanego Vecną, który zamierzał doprowadzić do zderzenia wymiaru X z naszym światem. Walka miała swoją cenę, co niestety niektórych fanom zupełnie się nie spodobało.

Scenariusz ostatniego odcinka wywołał falę krytyki wobec braci Dufferów, którym zarzucano, że serial będący fenomenem ostatnich lat zakończyli w stylu godnym Davida Benioffa i D.B. Weissa, twórców "Gry o tron".

3 seriale, które warto obejrzeć po 5. sezonie "Stranger Things"

Pustkę pozostawioną po "Stranger Things" da się zapełnić, choć nie będzie to łatwe zadanie. Każdemu, kto czuje niedosyt po finale "Stranger Things", proponujemy te oto seriale. Są o zdeterminowanych nastolatkach i ciężkich do pojęcia realiach.

Opowieści z Pętli

Abby Ryder Fortson w serialu "Opowieśći z Pętli". Fot. materiał prasowy

"Opowieści z Pętli" powstały na podstawie retrofuturystycznej twórczości szwedzkiego artysty Simona Stålenhaga i papierowej gry RPG o tym samym tytule, która podobnie jak Dungeons & Dragons zachęca graczy do ruszenia własną wyobraźnią. Nostalgia za beztroskimi latami 80. miesza się tutaj z niespełnioną obietnicą skoku technologicznego, który zamiast uratować ludzkość, spisał ją na straty.

Spowite śniegiem miasteczko Mercer w stanie Ohio. Loretta mieszka tu razem z mamą Almą, która pracuje dla pobliskiego Centrum Fizyki Eksperymentalnej. Pewnego dnia kobieta znika, a razem z nią cały dom. Porzucona córka błądzi w zaspach, aż w końcu odkrywa, że jakimś cudem w okolicy zaburzona została czasoprzestrzeń.

W niesprawiedliwie anulowanym serialu Prime Video wystąpili m.in. Rebecca Hall ("Vicky Cristina Barcelona"), Jonathan Pryce ("Dwóch papieży"), Paul Schneider ("Miłość Larsa"), Daniel Zolghadri ("Śmieszne strony"), Abby Ryder Fortson ("Jesteś tam, Boże? To ja, Margaret") i Ato Essandoh ("Django").

Gdzie obejrzeć? Prime Video

Dark

Louis Hofmann w serialu "Dark". Fot. materiał prasowy

Na samą myśl o tym niemieckim serialu aż głowa pęka. Zagmatwany "Dark" zaczyna się podobnie jak pierwszy sezon "Stranger Things", czyli od zaginionego chłopca w miasteczku Winden. Na przestrzeni trzech rozdziałów poznajemy skomplikowaną historię czterech rodzin, a w grę powolutku zaczyna wkraczać wątek podróży w czasie. W jaskini pod lokalną elektrownią jądrową bohaterowie odkrywają tunel czasoprzestrzenny.

"Mogło się więc wydawać, że po sukcesie pierwszego sezonu, jak to często bywa, kolejne zostaną dokręcone na siłę, dla napchania kabzy. Nic z tych rzeczy. Tu wszystko wydaje się wymyślone lata temu i pieczołowicie rozpisane" – napisał w recenzji dla naTemat Bartosz Godziński.

W obsadzie produkcji Barana bo Odara i Jantje Friese znaleźli się: Louis Hofmann ("Światło, którego nie widać"), Oliver Masucci ("On wrócił"), Lisa Vicari ("Zemsta Luny"), Andreas Pietschmann ("1899"), Antje Traue ("Pandorum") i Moritz Jahn ("Ostatnia egzekucja").

Gdzie obejrzeć? Netflix

To: Witajcie w Derry

Clara Stack, Amanda Christine, Blake Camron James i Arian S. Cartay w serialu "To: Witajcie w Derry". Fot. materiał prasowy

Pamiętacie horror "To", adaptację powieści Stephena Kinga z 2017 roku? Po dwóch filmach poświęconych makabrycznemu klaunowi dręczącemu małe dzieci przyszła pora na serialowy prequel pod tytułem "To: Witajcie w Derry". W produkcji HBO, nad którą również pracował Andy Muschietti ("Mama"), wracamy do przeklętego stanu Maine. W latach 60. dyskryminacja rasowa jest tutaj czymś na porządku dziennym, a wojsko amerykańskie snuje jeszcze ambitniejsze plany dotyczące tego, jak wygrać zimną wojnę z blokiem wschodnim.

Pennywise nawiedza osiedla w poszukiwaniu niewinnych ofiar. Pierwszy sezon śledzi przede wszystkim poczynania grupki uczniów, do której należą Lilly Bainbridge, Marge Truman, Ronnie Grogan, Will Hanlon i Rich Santos. Dzieciaki wspólnymi siłami chcą pokonać potwora, który nie daje im spokoju. W międzyczasie dorośli także badają paranormalne wydarzenia, jakie rozgrywają się w Derry.

Na małym ekranie widzimy: Clarę Stack ("Hawkeye"), Matildę Lawler ("Stacja Jedenasta"), Ariana S. Cartaya ("Kroniki Gordity"), Amandę Christine ("Black Box"), Blake'a Camerona Jamesa ("Jesteśmy już duzi"), Taylour Paige ("Zola"), Jovana Adepo ("Płoty"), Chrisa Chalka ("Jak nas widzą"), Jamesa Remara ("Oppenheimer") oraz Billa Skarsgårda ("Nosferatu").

