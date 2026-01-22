Szykują się zmiany w odszkodowaniach za loty i bagażu podręcznym. Parlament Europejski już je przegłosował Fot. The Athenian/Shutterstock

Od dłuższego czasu trwa debata dotycząca zmian w odszkodowaniach za opóźnione loty, a także tego, jaki rodzaj bagażu i ile sztuk można wnieść na pokład. W PE zapadły właśnie kolejne kluczowe decyzje, które mogą bardzo mocno podnieść standard podróży. Pasażerowie będą zachwyceni, linie lotnicze niekoniecznie.

Pomysłów na to, jak zmienić obowiązujące od ponad 20 lat przepisy lotnicze, nie brakuje. Rada Unii Europejskiej chciała, aby linie lotnicze mogły się bezkarnie spóźnić o 4, a nawet 6 godzin. To uderzyłoby w prawa pasażerów, na co nie zgodził się Parlament Europejski. Przyjęte przez europosłów rozwiązania są dla nas znacznie bardziej korzystne.

Będzie łatwiej o odszkodowanie za opóźniony i odwołany lot

W środę 21 stycznia Parlament Europejski przegłosował projekt, na mocy którego linie lotnicze miałyby obowiązek wypłacenia odszkodowania za lot opóźniony o ponad 3 godziny, odwołany lub za odmowę wejścia na pokład. Oczywiście, jak dotychczas, pieniądze należałyby się tylko wtedy, gdyby opóźnienie, odwołanie lub odmowa były winą przewoźnika. Zmianie nie uległyby także stawki odszkodowań.

Ważna zmiana dotyczy jednak tego, w jaki sposób ubiegalibyśmy się o odszkodowanie. Tu Parlament Europejski zgodził się z Radą i uznał, że linie lotnicze powinny mieć obowiązek przesyłania pasażerom wstępnie wypełnionego formularza na adres mailowy. Dzięki temu procedura byłaby znacznie łatwiejsza, a pasażer wiedziałby, że odszkodowanie mu przysługuje. Dodatkowo osłabłaby pozycja pośredników, którzy dziś wiele zarabiają na składaniu wniosków w imieniu podróżnych.

Rada chciała jednak, aby formularze były wysyłane wyłącznie w przypadku odwołania lotów. Natomiast Parlament Europejski przegłosował, że przewoźnik powinien je rozsyłać także w przypadku lotów opóźnionych. Kolejną ważną zmianą forsowaną przez PE jest gwarancja darmowego miejsca obok siebie dla osób starszych oraz niepełnosprawnych i ich opiekunów, dzieci do 14. roku życia i rodziców, a także kobiet w ciąży i towarzyszącej im osoby.

Dwa darmowe bagaże na pokładzie samolotu. PE jest za

Kolejna szykowana zmiana dotyczy możliwości zabrania na pokład dwóch darmowych bagaży. Obok torebki, plecaka czy torby z laptopem miałaby to być także walizka. PE przegłosował rozwiązania, dzięki którym do samolotu każdy mógłby zabrać drugi bagaż o łącznych wymiarach nieprzekraczających 100 cm i wadze do 7 kg.

Jednak zanim wszystkie te rozwiązania zostaną wprowadzone w życie, czeka je jeszcze długa droga. "W ramach procedury drugiego czytania stanowisko Parlamentu zostanie przekazane Radzie. Jeśli Rada nie przyjmie wszystkich poprawek Parlamentu, zwołany zostanie tzw. 'komitet pojednawczy, którego zadaniem będzie osiągnięcie porozumienia w sprawie ostatecznego kształtu projektu ustawy" – wyjaśnił Parlament Europejski. Musimy zatem czekać na kolejne kroki.