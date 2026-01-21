Nielegalne pamiątki w bagażu na Lotnisku Chopina. Paasażer wpadł przez przypadek Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Z wakacji przywozimy różne pamiątki. Od magnesów i słodyczy po znacznie bardziej oryginalne przedmioty. Problem w tym, że część przywożonych przez nas rzeczy jest nielegalna. 361 takich zakazanych pamiątek przywiózł ze sobą turysta zatrzymany na Lotnisku Chopina.

Sezon na egzotyczne wyjazdy jest w pełni. Polacy latają chętnie do ZEA, Tajlandii, ale i w nieco mniej znane zakątki świata. Na Seszelach wypoczywał podróżny, którego do rutynowej kontroli zatrzymano na Lotnisku Chopina w Warszawie. Mężczyzna miał do ukrycia aż 5 kg nielegalnych pamiątek.

Nielegalne pamiątki z wakacji. Urlop na Seszelach zapamięta na zawsze

O znalezieniu nielegalnych przedmiotów w bagażu turysty w stołecznym porcie poinformowała Izba Administracji Skarbowej w Warszawie. Mężczyzna przyleciał na Lotnisko Chopina z Seszeli z przesiadką w Abu Zabi. Po odbiorze bagażu ruszył w stronę wyjścia zieloną linią "nic do zgłoszenia". I właśnie tam zaproszono go na rutynową kontrolę.

Po otwarciu jego toreb oczom celników ukazały się fragmenty koralowca. Mężczyzna miał ich wręcz hurtową liczbę. "W jego bagażu funkcjonariusze znaleźli 361 fragmentów wapiennych szkieletów koralowców o wadze prawie 5 kg" – przekazała w komunikacie izba.

Podróżny wytłumaczył, skąd wziął szkielety koralowców. Stwierdził, że znalazł je podczas spaceru po plaży i postanowił, że zabierze je ze sobą jako pamiątkę z wyjazdu. Problem polega jednak na tym, że koralowce są na liście CITES, a ich przewóz bez wymaganych zezwoleń oznacza duże problemy.

Najdroższa pamiątka z wakacji w jego życiu. Może trafić do więzienia

Okazy rafy koralowej zostały zatrzymane i będą stanowiły dowód w sprawie karnej przeciwko nieuważnemu turyście. "Każdy, kto umyślnie niszczy, uszkadza, przemieszcza, usuwa lub zabiera dziko występujące rośliny, zwierzęta, grzyby, ich siedliska, miejsca rozrodu lub siedliska przyrodnicze, podlega karze pozbawienia wolności, ograniczenia wolności albo grzywny" – przypomniała izba.

