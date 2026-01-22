Lotnisko w Radomiu z dwiema trasami PLL LOT. Trzecia nie wróci do rozkładu Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Lotnisko w Radomiu z utęsknieniem czeka na sezon letni, kiedy w porcie pojawia się więcej samolotów. Aktualnie świeci ono pustkami. Władze przekazały dobrą wiadomość o trasach LOT-u, ale o utracie innego połączenia wolały nie wspominać.

Temat lotniska w Radomiu jest bardzo trudny. Port z nową infrastrukturą stoi pusty, bo niewiele linii lotniczych zdecydowało się stamtąd latać. Aktualnie jedyną stałą trasą w ofercie są połączenia Wizz Aira na Cypr, realizowane dwa razy w tygodniu. Lato będzie lepsze, choć nadal dalekie od optymizmu.

Lotnisko w Radomiu chwali się nowymi trasami. LOT przywraca dwa połączenia, ale jedno zabiera

W środę 21 stycznia lotnisko w Radomiu przekazało podróżnym dobre nowiny. Już latem znów będzie można polecieć stamtąd na pokładzie samolotów PLL LOT do Włoch i Grecji. Oba połączenia były dostępne także przed rokiem.

Loty do Rzymu zostaną wznowione 6 czerwca. Dwa dni dłużej, bo do 8 czerwca, trzeba będzie poczekać na pierwszy samolot do greckiej Prewezy. Jak informowaliśmy na naTemat, loty do stolicy Włoch będą dostępne dwa razy w tygodniu (we wtorki i soboty), a do Grecji raz w tygodniu (w poniedziałki).

Warto jednak przypomnieć, że przed rokiem lotnisko w Radomiu miało w ofercie jeszcze jedną trasę. PLL LOT latały stamtąd do Barcelony. Wiadomo już, że po zimowej przerwie ta trasa nie wróci do rozkładu.

"PLL LOT na bieżąco monitoruje sytuację rynkową oraz analizuje możliwe kierunki dalszego rozwoju siatki połączeń. Na obecnym etapie nie planujemy wznowienia rejsów na trasie Radom–Barcelona" – przekazało biuro prasowe naszego narodowego przewoźnika w wiadomości przesłanej redakcji Pasazer.com.

Wizz Air widzi potencjał w Radomiu. Otworzy tam nową trasę

Podczas gdy LOT zmniejsza liczbę tras oferowanych z Radomia, Wizz Air niespodziewanie zdecydował się na zwiększenie swojej oferty. Przewoźnik utrzyma połączenie do cypryjskiej Larnaki, ale to nie koniec.